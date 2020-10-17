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Правозащитники: В субботу в Минске задержаны не менее 39 человек

17.10.2020 19:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сегодня в Минске прошли сразу две акции гражданского протеста против режима Лукашенко – Молодежный марш и традиционный для субботы Марш женщин.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», по состоянию на 19-00 известно о как минимум 39 задержанных, включая трех журналистов.

Молодежный марш стартовал на площади Победы. Но уже на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова силовики устроили массовый хапун участников. Участников акции хватали и во дворах, и на соседних улочках. Тогда же были задержаны журналисты БелаПАН и tut.by Вадим Замировский и Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак.

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич по началу утверждал, что журналисты не были задержаны, у них якобы идет проверка документов.

«В настоящий момент о задержании журналистов речи не идет, есть журналисты, которые доставлены в одно из территориальных РУВД для разбирательства, у них проверяют документы. Если будет начат административный процесс, я вам дополнительно сообщу», - цитирует Лашкевича СМИ.

Однако позже он сообщил, что в отношении журналистов начат административный процесс. На данный момент известно, что фотокорреспондента TUT.BY и БелаПАН Вадима Замировского обвиняют по двум административным статьям — участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4). Всех представителей прессы отвезли на Окрестина.

Участники женского марша в Минске начали собираться возле торгового центра Dana Mall. Затем женщины начали движение к площади Якуба Коласа. На удивление задержаний на женском марше не было, однако силовики тщательно снимали участниц шествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске прошли сразу две акции гражданского протеста против режима Лукашенко – Молодежный марш и традиционный для субботы Марш женщин.
 
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