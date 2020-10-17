Почему известное бобруйское предприятие сменило название и какие еще перемены происходят за обновленным фасадом

С недавних пор жители города и окрестностей, а в первую очередь работники самого предприятия, стали понемногу привыкать к названию № 3: ЗАО «Пинскдрев‑Бобруйск». Новая смена вывески стала не просто ребрендингом на потребу рыночной моде — ей предшествовали важные события в истории предприятия…

Нейминг под диктовку истории

Наступление 2019 года «Бобруйскмебель» встречала с настроением отнюдь не праздничным. Виной тому — весьма безрадостные перспективы даже на самое ближайшее будущее.













— В предыдущие годы основные объемы производства мы нарабатывали за счет спецзаказов, — вспоминает заместитель директора по производству Виталий Анатольевич Ходяков. — Национальная библиотека, здание Верховного суда, Мирский и Несвижский замки, Дворцы Независимости и Республики, «Минск-Арена», стадион «Динамо» — это даже не полный список статусных объектов, интерьеры которых комплектовались мебелью нашего производства. Такие заказы позволяли нам уверенно держаться на плаву… до тех пор, пока ситуация не изменилась.





В принципе, означенное изменение было сколь предсказуемо, столь и неизбежно. Во‑первых, количество замков в Беларуси малость поменьше, чем, допустим, во Франции или Италии. Во‑вторых, стройки национального масштаба — также явление нечастое и тоже исчерпаемый ресурс. В‑третьих, количество желающих освоить этот сегмент рынка и положить аппетитную долю финансового пирога на собственную тарелку постоянно растет. Все это в совокупности и привело к тому, что бобруйское предприятие оказалось в очень сложной ситуации.









Руководство, естественно, предпринимало контрмеры — в частности, обращалось в концерн «Беллесбумпром», в местные органы исполнительной власти с просьбами помочь с заказами, но в ответ получало лишь письма, в итоговой части которых превалировала частица «не». Становилось ясно, что единственным реальным выходом из кризиса стало бы появление на авансцене инвестора, способного оживить предприятие. Выбор пал на ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Вариант был согласован с «Беллесбумпромом» и Бобруйским горисполкомом и получил одобрение.













Пакет на продажу

Но — простого «добро» в данном случае было недостаточно, требовалось заручиться содействием акционеров предприятия.





— Акции ОАО «Бобруйскмебель» принадлежали примерно 500 акционерам — в основном нынешним и бывшим работникам предприятия, доли были небольшими и примерно равными, вне зависимости от должности и стажа, — поясняет Виталий Ходяков. — Мы проводили работу с миноритариями, и работа эта была очень непростой. До кого-то не доходили аргументы, что продажа пакета акций — единственный реальный шанс сохранить предприятие. Кто-то говорил: «Это сейчас акции не дают дивидендов, а завтра, может быть, я за них на Канары полечу». А кто-то просто не хотел вникать в детали…





Проведенная работа все же дала ожидаемый результат: итогом все этой дипломатии стала продажа основного пакета акций — более 60 процентов — холдингу «Пинскдрев». Итоговая резолюция собрания акционеров, прошедшего в марте нынешнего года, утвердила де-юре преобразование ОАО «Бобруйскмебель» в ЗАО «Пинскдрев‑Бобруйск». 30 марта по согласованию с холдингом на предприятие был назначен новый директор — Владимир Владимирович Маркушевский, ранее руководивший ОАО «Слониммебель».













Приглашение для экономпокупателей

Жизнь по-новому для предприятия логично началась с приобретения и установки нового оборудования — высокотехнологичного, высокопроизводительного. Для этого было выделено 500 тысяч евро, за эти средства приобретены два деревообрабатывающих центра с ЧПУ, два кромко-облицовочных станка, упаковочный станок. В планах — закупка еще одного деревообрабатывающего и одного присадочного центров.





Новинки призваны поучаствовать в корректировке производственного курса предприятия. В частности, уже расширен спектр материалов, из которых производится продукция, — помимо привычных массива и шпона сейчас в дело идут ламинированные плиты.





Но более важным в списке изменений однозначно является переориентация в плане целевой аудитории: если ранее предприятие специализировалось исключительно на мебели премиум и среднего класса, то в нынешней линейке товаров найдутся и предложения экономкласса. Новые разработки были представлены на традиционной «Домашней выставке» холдинга «Пинскдрев» в сентябре: «Пинскдрев‑Бобруйск» привез туда шесть новых изделий — больше, чем любое другое предприятие холдинга. Три из этих изделий уже на потоке, еще три — в ближайшем будущем.





Еще один локальный успех — рестарт фабрики мягкой мебели, до недавних пор существовавшей в режиме паузы. Сегодня она производит три модели мягкой мебели на деревянном каркасе премиум-класса и обойные кровати для рядового покупателя.

Профпригодность как главный критерий

Оптимизм, который навевает предыдущий фрагмент текста, стоит несколько понизить: преобразования идут не так гладко, как хотелось бы (впрочем — а когда и где бывает иначе?). Традиционная проблема, свойственная многим промгигантам, рождавшимся в советское время — размер производственных площадей.





— 14 гектаров — это, конечно, многовато, — подтверждает замдиректора по производству «Пинскдрев‑Бобруйск». — Но мы не торопимся устраивать распродажу или тотальную сдачу в аренду. Вместо этого попробуем загрузить мощности. В настоящий момент объем производства предприятия составляет 1,2 миллиона рублей, мы планируем к январю нарастить его до двух миллионов, а в перспективе — и до 2,4 миллиона.





Еще один процесс, который является едва ли не неизбежным пунктом в комплексе модернизационных мероприятий, чаще толерантно именуют оптимизацией, а проще — сокращением численности работников.





— Да, мы также были вынуждены пойти на этот шаг. При решении о продлении (либо непродлении) контракта с каждым конкретным работником мы оцениваем его профпригодность — это единственный критерий отбора. Во главу угла ставим желание и умение работать. Те, кто хочет работать и зарабатывать, непременно останутся с нами.





По состоянию на 1 октября на предприятии трудятся 509 человек. При этом показатель имеет перспективы роста: «Пинскдрев‑Бобруйск» готовится выйти на рынок труда в ожидании пополнения, здесь ждут операторов станков с ЧПУ, отделочников, обойщиков, швей, станочников.





Мы припоминаем, что название «Бобруйскмебель» нередко фигурировала в текстах «Коммерческого», в которых проводился анализ вакансий Бобруйска. При этом обещанные зарплаты были весьма скромны.





— А вы сверьтесь со списком вакансий сейчас, — советует Виталий Анатольевич. — Средняя начисленная заработная плата по предприятию в настоящий момент — 820 рублей. Если говорить о частностях, то у нас есть отделочники и операторы центров, зарабатывающие больше тысячи. Словом, для тех, кто хочет заработать, возможность есть.

Пробудиться ото сна

Логичным дополнением к вышесказанному стали бы слова самих работников, рассудили мы — и отправились в один из цехов предприятия. Слова респондентов, давших блиц-интервью прямо на рабочем месте, надеюсь, мы расслышали точно — в цеху кипела работа и было шумно…





— Я 30 лет здесь работаю, — рассказала Людмила Туровская. — За это время, конечно, разные периоды в жизни фабрики были. Последние годы — да, не лучшее время. Но сейчас вроде все налаживается. Знаете, работать стало интереснее: много новых изделий, больше разнообразия. Я вот новую специальность освоила — оператор автоматических и полуавтоматических линий. У нас недавно праздник был (День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности в этом году отмечался 20 сентября. — Прим. ред.). Награждали лучших работников, как обычно, а еще всем премии выплатили — по 50 рублей.





А коллега Людмилы Александр Свинтицкий — как раз из нового пополнения: он работает на «Пинскдрев‑Бобруйск» только третий месяц.





— Никогда раньше не занимался деревообработкой. Окончил БГАЭК по специальности «Программист». Как пришел сюда? Знакомый посоветовал. Пока все нормально, втягиваюсь понемногу. Что дается тяжелее всего? Честно — трудновато просыпаться по утрам…





По всему видать, состояние пробудившегося после сна сейчас приходится преодолевать всему предприятию. Лучшим средством в данном случае могут послужить интересные и заманчивые перспективы, которые готовит новый день…







