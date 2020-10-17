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"За Беларусь": сторонники Лукашенко проехали от Минска до Витебска – видео

17.10.2020 19:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На старте автопробега в Минске ,по оценкам организаторов, в нем участвовало около 100 машин. Автопробег проехал через несколько городов, включая Александрию, и финишировал в Витебске. В городе на Двине участники мероприятия возложили цветы к вечному огню и совершили экскурсию, после чего отправились в обратный путь. 

© Sputnik
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"Это абсолютно частная инициатива. Я индивидуальный предприниматель и мама в декрете, которой удалось объединить группу инициативных ребят. Сейчас у нас семь человек, которые организовывают пробеги, кто-то отвечает за соцсети, кто-то согласовывает маршрут, кто-то договаривается с властями. Работа есть у всех", - отметила организатор автопробегов Анна.

По ее словам, все автопробеги согласованы и разрешены официально. Порядка 100 человек участвуют в них постоянно. Всего в эту субботу организаторы насчитали около 300 участников, в разных городах их состав варьировался.

"Топливо мы покупаем за свой счет. Денег не жалко, какая разница, мы бы за них в кафе сходили, или так потратим, а положительных эмоций много", - говорят участники автопробега.

По словам организаторов, не все белорусы встречают инициативу с радостью, бывают и конфликтные ситуации. Например, сегодня колонну начал "подрезать" один из проезжавших мимо автомобилистов. Но такие ситуации, по заявлению участников, случаются нечасто.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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