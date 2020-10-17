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Рассекречена емкость аккумуляторов iPhone 12 mini и iPhone 12

17.10.2020 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно компания Apple официально представила смартфоны серий iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Традиционно во время презентации емкости встроенных аккумуляторов аппаратов не раскрыли. Да и в целом: в компании предпочитают хранить эту информацию в секрете. Но благодаря данным из базы бразильского регулятора ANATEL эту характеристику новинок рассекретили. Об этом сообщает известный сайт MacRumors.


В Сети опубликовали данные о двух «младших» смартфонах новой линейки — iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и iPhone 12 (6,1 дюйма). Они, если верить информации из документации ANATEL, получили батареи емкостью в 2227 мАч и 2815 мАч соответственно. Для сравнения: прошлогодний iPhone 11 (6,1 дюйма) оснащается аккумулятором на 3110 мАч, iPhone 11 Pro (5,8 дюйма) — на 3046 мАч.

Получается, что в новинках батареи стали чуть менее емкими — во всяком случае, если сравнить девайсы с одинаковыми диагоналями дисплеев. О реальном времени автономной работы аппаратов 12-й серии на момент публикации заметки сказать что-либо сложно. Тот же iPhone 12 поступит в продажу только 23 октября, тогда же на профильных ресурсах появятся первые полноценные обзоры с тестами на время работы от одного заряда.

Впрочем, по заявлениям самой Apple, новые iPhone 12 должны работать как минимум не меньше, чем iPhone 11. Этого, по крайней мере в теории, можно добиться путем использования более энергоэффективных процессоров. Чип А14 Bionic как раз построен по 5-нм техпроцессе. Другими словами, этот SoC способен более бережно обращаться с зарядом батарей.

Напомним: всего производитель показал четыре аппарата — iPhone 12 mini (5,4 дюйма), iPhone 12 (6,1 дюйма), iPhone 12 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма). Все могут работать в 5G-сетях, оснащаются OLED-панелями, сдвоенными и строенными основными камерами, системой распознавания лиц Face ID, а также процессором Apple A14 Bionic. В США устройства продаются по цене от 699 долларов. Сколько за девайсы запросят в Беларуси пока неизвестно, но у нас есть прогноз.

Ниже — цены популярных смартфонов Apple:

 
 
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В Сети опубликовали данные о двух «младших» смартфонах новой линейки - iPhone 12 mini (5,4 дюйма) и iPhone 12 (6,1 дюйма).
 
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