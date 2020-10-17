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Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Источник материала: Onliner
В Минске сегодня холодно и сыро. На проспекте задерживали
«Новая Боровая». Анонсированная гостья и люди в черном
Начнем с «Новой Боровой», где сегодня в 19:00 на центральной площади Кедрового квартала было анонсировано «онлайн-общение с очень интересной и важной гостьей».
Но к вечеру в «Новую Боровую» въехал микроавтобус, из которого вышли люди в темной одежде и балаклавах.
Степянка. «Очередной улетный фест»
О тусовке в Степянке нам рассказали читатели. Говорят, там состоялся очередной улетный фест с тортом, музыкой и подарками.
Фокусы и Пит Павлов на «Розочке»
На «Розочке» сегодня пели песни и показывали фокусы. Дети смеялись, взрослые смеялись — в общем, теплая атмосфера в достаточно холодном сегодня городе.
«Сегодня на „Розочке“ в Минске выступали фокусник и Пит Павлов. Настроение у присутствующих было отличное и боевое, несмотря на холодную погоду! Спасибо артистам!» — пишут нам читатели.
Театральное представление в Прилуках
Ненадолго выедем из столицы в Прилуки, где сегодня, как сообщают читатели, прошло представление Белорусского свободного театра.
мангал, уголь, сталь, толщина: 4 мм
мангал, уголь, сталь
мангал/барбекю, уголь, сталь, толщина: 5 мм
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В Минске сегодня холодно и сыро. На проспекте задерживали студентов, которые хотели пройти маршем по городу, а также журналистов, которые хотели выполнить свою...
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