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Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)

17.10.2020 20:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске сегодня холодно и сыро. На проспекте задерживали студентов, которые хотели пройти маршем по городу, а также журналистов, которые хотели выполнить свою работу. После полудня женщины прошли своим маршем — похоже, обошлось без задержаний. А во дворах, как и прежде, встречаются соседи. Там песни, фокусы, движуха — и вот это вот все в нашем кратком обзоре дворовых чатов.

«Новая Боровая». Анонсированная гостья и люди в черном

Начнем с «Новой Боровой», где сегодня в 19:00 на центральной площади Кедрового квартала было анонсировано «онлайн-общение с очень интересной и важной гостьей».

Но к вечеру в «Новую Боровую» въехал микроавтобус, из которого вышли люди в темной одежде и балаклавах.

Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)

Степянка. «Очередной улетный фест»

О тусовке в Степянке нам рассказали читатели. Говорят, там состоялся очередной улетный фест с тортом, музыкой и подарками.

Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)

Фокусы и Пит Павлов на «Розочке»

На «Розочке» сегодня пели песни и показывали фокусы. Дети смеялись, взрослые смеялись — в общем, теплая атмосфера в достаточно холодном сегодня городе.

«Сегодня на „Розочке“ в Минске выступали фокусник и Пит Павлов. Настроение у присутствующих было отличное и боевое, несмотря на холодную погоду! Спасибо артистам!» — пишут нам читатели.

Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)

Театральное представление в Прилуках

Ненадолго выедем из столицы в Прилуки, где сегодня, как сообщают читатели, прошло представление Белорусского свободного театра.

Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
Песни, фокусы и люди в черном: что сегодня происходит в минских дворах (видео)
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Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня холодно и сыро. На проспекте задерживали студентов, которые хотели пройти маршем по городу, а также журналистов, которые хотели выполнить свою...
 
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