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Задержанного во время работы на Марше студентов фотокора Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям КоАП

17.10.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанного во время работы на студенческом марше в Минске фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4), сообщила его адвокат.

Задержанного во время работы на Марше студентов фотокора Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям КоАП

Помимо Замировского был задержан сотрудник БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался и корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.

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Ранее представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что в отношении журналистов, задержанных при освещении студенческой акции, начат административный процесс, передает БелаПАН.

По информации Onliner, задержанных журналистов вывезли из УВД Октябрьского района — предположительно в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Согласно промежуточным данным правозащитников, всего в Минске, где сегодня проходили акции студентов и женщин, задержано около 40 человек.

На Всеволода Зарубина составлены протоколы также по двум статьям КоАП, 23.34 и 23.4.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанного во время работы на студенческом марше в Минске фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского
 
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