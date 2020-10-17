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Задержанного во время работы на Марше студентов фотокора Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям КоАП
Источник материала: Навiны
Задержанного во время работы на
Помимо Замировского был задержан сотрудник БелаПАН и tut.by Всеволод Зарубин, а также корреспондент Onliner Дарья Спевак. Задерживался и корреспондент РИА Новости, но после проверки документов его отпустили — об этом сообщило российское информагентство.
Ранее представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич
По информации Onliner, задержанных журналистов вывезли из УВД Октябрьского района — предположительно в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина.
Согласно промежуточным данным правозащитников, всего в Минске, где сегодня проходили акции студентов и женщин, задержано около 40 человек.
На Всеволода Зарубина составлены протоколы также по двум статьям КоАП, 23.34 и 23.4.
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Задержанного во время работы на Марше студентов фотокора Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям КоАП
Задержанного во время работы на студенческом марше в Минске фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского
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