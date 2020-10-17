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На акциях протеста силовики опять задерживают журналистов

17.10.2020 21:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В субботу в Минске и других городах Беларуси прошли акции протестов. В Минске прошел традиционный женский марш, который на этот раз назвали демаршем. Акцию поддержали и студенты. Как обычно, силовики хватали всех подряд, в том числе и журналистов.

Как пишет tut.by, во время освещения уличных акций были задержаны журналистка Onliner Дарья Спевак, а также журналистов tut.by и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина.

Интересно, что первоначально представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что журналистов никто не задерживал. Их, якобы, доставили в одно из РУВД для проверки документов. Однако, потом на журналистов составили административные протоколы, причем, по два на каждого. По ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

До суда задержанных поместили на Окрестина.

Задерживали активно и самих участников акций. По данным правозащитников, в субботу были задержаны не менее трех десятков человек. При этом участники акции тоже в долгу не остались. После хапуна на ул.Козлова в Минске, студенты перегородили дорогу автомашинам, встав на колени с руками на затылке.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу в Минске и других городах Беларуси прошли акции протестов. В Минске прошел традиционный женский марш, который на этот раз назвали демаршем. Акцию...
 
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