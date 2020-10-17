Адвоката Илью Салея выпустили из тюрьмы. Неделю назад он встречался с Лукашенко в СИЗО КГБ

Источник материала: KYKY

Адвокат Илья Салей дома! Эту информацию TUT.by подвердили его содеди, а также информированные источники.

Илья был задержан 9 сентября. С тех пор он находился в СИЗО по обвинению в уголовном деле о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Но вчера, 17 октября, около 19:00 Илья оказался дома – соседи видели, как он заходил к себе в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они у квартиры и сегодня днем.

Напомним, неделю назад Илья оказался в списке политзаключенных, которых «пригласили» в СИЗО КГБ на встречу с Лукашенко. Сразу же после этой встречи из СИЗО вышли двое участников «круглого стола» – бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Оба тут же дали интервью госТВ. Воскресенский, например, призвал не ходить на протесты.

С чем связано освобождение Салея, не ясно. Получить официальный комментарий по этому вопросу журналистам пока не удалось. В Следственном комитете сообщили, что «никакой дополнительной информации для СМИ по этому уголовному делу сегодня не будет».