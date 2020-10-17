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Илью Салея отпустили из СИЗО, соседи видели его
Источник материала: Партизан
Адвокат Илья Салей, задержанный по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, находится дома.
Об этом TUT.BY
Напомним, Илья Салей был среди участников встречи с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ.
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Адвокат Илья Салей, задержанный по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь,...
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