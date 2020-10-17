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В «Новой Боровой» обсуждают вечерний визит силовиков и оружие в руках одного из них (видео)

17.10.2020 22:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером, в 19:00, на центральной площади Кедрового квартала в «Новой Боровой» было анонсировано «онлайн-общение с очень интересной и важной гостьей». Однако к этому времени в микрорайоне появились микроавтобусы, из которых вышли люди в темной одежде и балаклавах.

Местные жители сообщают, что силовики сорвали флаг и один из висевших плакатов, после чего удалились.

Но наибольшее внимание привлек кадр из записи, сделанной камерой видеонаблюдения. На нем видно, что по крайней мере у одного из силовиков, находившихся в микроавтобусе, в руках было оружие. Точной информации о том, что это за оружие, нет, но есть предположение, что речь идет о гладкоствольном ружье.




Обсуждается также, что вместе с силовиками в «Новой Боровой» находилась девушка в балаклаве, она снимала все происходящее на видео.

В «Новой Боровой» обсуждают вечерний визит силовиков и оружие в руках одного из них (видео)

Напомним, ранее в МВД говорили о возможном применении оружия, в том числе огнестрельного, в контексте проходящих в стране акций протеста.

 
 
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Сегодня вечером, в 19:00, на центральной площади Кедрового квартала в «Новой Боровой» было анонсировано «онлайн-общение с очень интересной и важной гостьей». Однако...
 
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