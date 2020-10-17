«Он шел с большой сумкой, рядом с ним были родители». Соседи Ильи Салея утверждают, что он вернулся домой

Источник материала: Onliner

Соседи Ильи Салея сообщили Onliner, что он находится дома: вчера вечером адвокат вернулся в квартиру в сопровождении родителей. Напомним, Салей был задержан по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Соседи Ильи Салея рассказали нам, что все произошло вчера около семи часов вечера. По их словам, он зашел в подъезд с большой сумкой, рядом с ним шли его родители. Жители дома утверждают, что вчера около одиннадцати вечера к нему приходили сотрудники милиции, а сегодня днем они нанесли повторный визит. Соседи считают, что таким образом милиция контролирует, находится ли Салей в квартире.

Журналист Onliner звонила в Следственный комитет, чтобы получить комментарий по этому поводу, но пока нам никто не ответил. В пресс-службе Координационного совета эту информацию также не прокомментировали. Как только мы получим дополнительные сведения, сразу опубликуем их.

Илью Салея задержали 9 сентября по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 361 УК («Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности»). Через несколько дней стало известно, что следствие избрало для него меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.