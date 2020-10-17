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Адвокат Илья Салей освобожден из СИЗО КГБ

18.10.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Илья Салей освобожден из СИЗО КГБ, следует из сообщения портала TUT.by. По всей видимости, ему изменена мера пресечения.

Адвокат Илья Салей освобожден из СИЗО КГБ
Фото svaboda.org

«Жители дома говорят, что Илья Салей приехал около 19:00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23:00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и сегодня днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья», — сообщает TUT.by.

Илья Салей, один из адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). 24 сентября Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на меру пресечения в отношении Салея.

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.

10 октября Салей был одним из участников разговора находящихся в СИЗО КГБ политзаключенных с Александром Лукашенко. На следующий день двум участникам — члену инициативной группы бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу — была изменена мера пресечения, напоминает БелаПАН.

 
 
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Адвокат Илья Салей освобожден из СИЗО КГБ, следует из сообщения портала TUT.by. По всей видимости, ему изменена мера пресечения.
 
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