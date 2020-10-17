Адвокат Илья Салей освобожден из СИЗО КГБ, следует из сообщения портала TUT.by . По всей видимости, ему изменена мера пресечения.



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«Жители дома говорят, что Илья Салей приехал около 19:00 пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23:00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они там и сегодня днем. Соседи предполагают, что таким образом силовики контролируют, дома ли находится Илья», — сообщает TUT.by.

Илья Салей, один из адвокатов члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, был задержан 9 сентября. Через девять дней ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). 24 сентября Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на меру пресечения в отношении Салея.

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, а международная правозащитная организация Amnesty International — узником совести.