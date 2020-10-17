Марши протестов, задержания, провластный автопробег. Что было в Минске 17 октября

Женский марш в Минске начался у торгового центра Dana Mall, прошел по проспекту Независимости и завершился на пл. Якуба Коласа. Во время марша студентов задержали журналистов TUT.BY и БелаПАН, на провластном автопробеге в Александрию не задержали никого.

Примерно сто женщин шли с цветами, бело-красными лентами и скандировали «Жыве Беларусь!», «Далучайся!» и «Верым, можам, пераможам!», «Заберите Сашу, отдайте нашу Машу». В акции участвовала оппозиционерка Нина Брагинская.

Еще женщины гуляли вдоль проспекта по парам, с цветами в руках. Узнать, демонстрантки ли они, невозможно: никто ничего не выкрикивает, просто гуляют. Но проезжающие машины сигналили в знак поддержки, передает TUT.BY.

Читатели сообщают, что сегодня вечером в Новой Боровой прошла онлайн-встреча жителей со Светланой Тихановской.

"Речь шла о солидарности, некоторых документах. Все длилось минут 20, а потом связь резко оборвалась и вышел ОМОН," - сообщили порталу.

В разных районах Минска прошли ставшие традиционными чаепития и детские праздники.

Сегодня также прошел марш студентов, во время которого задержали журналистов во время выполнения их профессиональных обязанностей. По данным правозащитного центра "Весна", задержаны коло 40 человек.

Список задержанных размещен на сайте центра. Согласно ему, большинство задержаний зафиксировано в ходе студенческого марша.

Задержанных сегодня во время исполнения своих профессиональных обязанностей журналистов Вадима Замировского и Всеволода Зарубина (оба - TUT.BY и БелаПАН), а также Дарью Спевак (Onliner.by) привезли в изолятор на Окрестина. Хотя сначала представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявил, что их задержали на время, для проверки документов.

На Замировского и Зарубина составили по два административных протокола - участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4).

В субботу состоялось и провластное мероприятие – автопробег из Минска в Александрию - на родину Александра Лукашенко.