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Власти Беларуси выпустили на свободу еще одного политзаключенного
Источник материала: АФН
Белорусские власти выпустили на свободу адвоката Марии Колесниковой Илью Салея, сообщает tut.by со ссылкой на соседей и информированные источники.
Салей был задержан по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
Соседи утверждают, что Илья Салей приехал домой около 19.00 вечера пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они у квартиры и сегодня днем.
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Белорусские власти выпустили на свободу адвоката Марии Колесниковой Илью Салея, сообщает tut.by со ссылкой на соседей и информированные источники.
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