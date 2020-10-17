Власти Беларуси выпустили на свободу еще одного политзаключенного

Источник материала: АФН

Белорусские власти выпустили на свободу адвоката Марии Колесниковой Илью Салея, сообщает tut.by со ссылкой на соседей и информированные источники.

Салей был задержан по уголовному делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Соседи утверждают, что Илья Салей приехал домой около 19.00 вечера пятницы в сопровождении родителей. Уже после 23.00 в квартиру к Салею приходили сотрудники милиции. Появлялись они у квартиры и сегодня днем.