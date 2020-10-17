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"Ice Meat" по-белорусски: ученые создали мясное мороженое - видео

18.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Мороженое "из отборного мясного сырья и других полноценных ингредиентов" разработали ученые из Института мясо-молочной промышленности Беларуси. Необычный десерт создатели назвали "Ice Meat" по аналогии с популярным во всем мире лакомством. 

© CC0 / Рixabay / MichaelBrilot
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По словам старшего научного сотрудника отдела технологий мясных продуктов Ирины Калтович, мясное мороженое представляет собой "освежающий оригинальный полезный" продукт, который идеально подходит для легкого перекуса.

"Большим преимуществом разработанного мясного мороженого является отсутствие в его составе сахара", - добавила Калтович.

Создатели необычного мороженого надеются, что оно понравится детям и подросткам, которые, употребляя "десерт", смогут восполнить потребности организма в незаменимых микронутриентах, содержащихся в мясе.

Главный специалист лаборатории оборудования и технологий молочноконсервного производства Григорий Пинчук предупреждает, что надо быть готовым для того, чтобы "воспринимать новый инновационный продукт".

"Не все новое мы можем сличить с каким-то традиционным продуктом и вынести свой вердикт. Но данный продукт имеет право на существование. Конечно, совершенству нет предела и его можно еще дорабатывать с различными вкусами, но на мой вкус как разработчика - очень достойно", - сказал Пинчук.

Мясное мороженое было впервые представлено на выставке "Белагро-2020", которая стартовала в Минске в конце сентября 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские ученые создали мясное мороженое, отечественную разработку назвали "Ice Meat". Десерт с необычным вкусом, уверяют специалисты, подойдет для легкого...
 
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