Армения и Азербайджан объявили перемирие в зоне карабахского конфликта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 окт - Sputnik. Армения и Азербайджан объявят гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта в полночь 18 октября. Как заявили в МИД Армении, перемирие начнется 18 октября с 00:00 по местному времени.

"Республика Армения и Республика Азербайджан приняли решение объявить гуманитарное перемирие 18 октября с 00:00 по местному времени", - сказано в заявлении МИД Армении.

Ранее сообщалось о выросшем количестве погибших и раненых в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, ожесточенные столкновения продолжались на линии соприкосновения, а глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта в ходе телефонных разговоров с представителями МИД Азербайджана и Армении в субботу.

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Новые жертвы

С начала очередного обострения конфликта погибло уже 36 мирных жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, такую цифру назвал омбудсмен по правам человека республики Артак Бегларян.

"Минимум 36 гражданских жертв и 115 раненых. Из них 20 убиты в местах своего проживания. Что означает о целенаправленных ударах азербайджанской стороны по жилым домам", - сообщил он.

По словам Бегларяна, среди погибших оказались восемь женщин. Среди раненых 105 человек получили тяжелые травмы, остальные десять человек - легкие.

В субботу стало известно, что тяжело раненный в Нагорном Карабахе бывший член армянского парламента от фракции "Процветающая Армения" Рустам Гаспарян умер. Гаспарян вместе с сыном отправился в зону конфликта в качестве добровольца. Его сын погиб накануне.

"Несколько минут назад сердце героя остановилось. В Арцахе по машине Рустама ударил беспилотник", - сообщила соратница Гаспаряна по партии Наира Зограбян в Facebook.

Рустам Гаспарян участвовал в боевых действий в Карабахе в начале 1990-х годов, он командовал добровольческим отрядом.

Ожесточенные бои

В субботу продолжились тяжелые бои на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе, заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

"Сегодня интенсивные военные действия продолжались почти по всей протяженности оборонительного рубежа. Особенно тяжело было на южном направлении", - написал он в Facebook.

Ранее Азербайджан заявил о ракетных обстрелах со стороны Армении городов Гянджи и Мингечевира, в результате которых погибли 13 человек, были ранены 52 человека. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эту информацию.

Несмотря на это, азербайджанская сторона сообщила, что в ответ на ракетный удар по Гяндже будет целиться только по легитимным военным целям. "Гражданские цели и гражданские лица не являются целями для Азербайджана. Азербайджан будет целиться только на легитимные военные цели. Это позиция Азербайджана", - подчеркнул помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Также стороны конфликта сообщают об уничтожении техники друг друга. Минобороны Азербайджана заявило о выведении из строя зенитно-ракетного комплекса С-125, самолета Су-25 и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

В свою очередь Минобороны Армении утверждает, что средства ПВО страны в субботу сбили три азербайджанских беспилотных летательных аппарата в воздушном пространстве республики, еще один беспилотник уничтожили в небе над непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что в субботу рано утром города Степанакерт и Шуши подверглись ракетно-артиллерийскому обстрелу. Наиболее интенсивно обстреливались инфраструктуры этих городов. Также представители НКР сообщили о об уничтожении пяти беспилотников, двух единиц бронетехники и самолета азербайджанских вооруженных сил.

Реакция России

С момента очередного обострения ситуации в Карабахе Россия в числе первых призвала стороны к сдержанности, руководство страны провело ряд телефонных переговоров и встреч с представителями сторон, а также организовало в Москве встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Несмотря на достигнутую на переговорах в Москве на прошлой неделе договоренность о перемирии в гуманитарных целях в Нагорном Карабахе, конфликт продолжается с прежней интенсивностью.

В субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку рассчитывает на более активную работу России над реализацией договоренностей Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

"Мы ожидаем, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ должна более активно работать, чтобы обеспечить имплементацию договоренностей, которые были обсуждены в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Гаджиев.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта во время телефонных разговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

"В ходе бесед была подчеркнута необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября сего года, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях. Подтверждена важность достигнутой в Москве договоренности о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - рассказали в российском МИД.

Лавров также акцентировал внимание, что заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября все еще актуально.

Что происходило ранее

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.

Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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