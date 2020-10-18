В центре вместо детской площадки будет парковка. Местные против. А что говорит заказчик стройки?

Источник материала: Tut.by

На днях во дворе на Немиге детскую площадку огородили строительным забором. Выяснилось, на этом месте планируют построить парковку, а площадку — перенести в сторону. Местные жители возмущены, ведь парковка будет соседствовать со школой, вблизи и так есть два паркинга, зеленых зон почти не осталось. Что по этому поводу говорит заказчик работ?



Местные жители на собрании собирают подписи под коллективным обращением. За их спиной — огороженная детская площадка

На днях местный житель Алексей увидел, как во дворе его дома по улице Немига, 6 зеленую зону огородили строительным забором. На двери в подъезд висело объявление о благоустройстве и озеленении, а также замене детской площадки.

Но на паспорте объекта указано, что здесь будет парковка на 41 место.Согласно плану с этого паспорта, детскую площадку заменят и поставят в стороне, а спортивную — отремонтируют.











На схеме указано расположение будущей парковки и детской площадки. 1 — будущая стоянка без ограничения доступа, 2 — новая детская площадка, 3 — место, где она находится сейчас, 4 — спортивная площадка, которую отремонтируют

Местным жителям такой план не понравился. «У нас и так нет зелени», — возмущаются одни. «А как же санитарные нормы?», — спрашивают другие, ведь совсем рядом школа № 44, а строительный забор уже пересекается с забором школы. Третьи не понимают, зачем строить парковку вместо детской площадки и не помнят, чтобы такой вопрос выносился на общественное обсуждение. Местные уже сходили на встречу в администрацию района, там им на словах пообещали приостановить работы, пока во всем не разберутся.

В субботу 17 октября жители домов провели собрание и подписались под коллективным обращением с таким текстом:

«Для нас, жильцов, эта новость стала полной неожиданностью, так как в предварительном плане никакого обсуждения данного вопроса с нами не было. Снос коммерческой структурой детской площадки с последующем строительством парковки свидетельствует о пренебрежительном отношении соответствующих государственных органов к жителям указанных домов (по улице Немига, 6, проспекту Победителей 1−5) и нарушает наши права».

В письме жильцы просят главу администрации Центрального района Минска разобраться в ситуации.

А кто строит парковку?



Слева видны здания, которые входят в кооператив

По паспорту объекта, заказчик работ — потребительский кооператив по строительству и эксплуатации автомобильной стоянки «На Раковской». Благоустраивать территорию будут собственники объектов на Раковской 14б, 14в, 14г, 16б.

14в и 14г — административные здания, одно принадлежит СП ООО « Неонафта », второе — ЗАО «Стройэнерго», 14б — это трансформаторная подстанция, в 16б есть и жилые квартиры, и офисы, и складские помещения, и посольство Италии. Эти три административных здания были построены компанией «Стройэнерго». В 2013 году мы писали о том, как пристройку к 16б возводят с нарушениями закона, а в 2018-м у владельцев объекта уже был конфликт с местными жителями — как раз из-за парковки.

Заказчик строительства: «Люди ничем не будут ущемлены»





Руководитель кооператива Светлана Рябцева пояснила нам, что участок под парковку не выделялся в собственность, это земли общего пользования. Изначально кооператив хотел благоустроить небольшую парковку, которая здесь уже есть. В администрации района, чтобы соблюсти санитарные нормы, предложили привести в порядок всю зону, отремонтировать дорожи и сделать парковку на месте детской площадки.

Местные власти выдали разрешение на работы в декабре 2018 года. Номер и дата документа есть на паспорте объекта.

— Это не самовольные работы, есть проект, он согласован со всеми службами. В документе сказано: «Разрешить проведение работ потребительскому кооперативу по строительству и эксплуатации стоянки „На Раковской“ по благоустройству автомобильной стоянки на месте существующей детской и спортивных площадках на землях общего пользования». Это городская земля, мы делаем только благоустройство территории. У нас будет три тренажера, скамейки, лавочки, на детской площадке будут резиновые покрытия. И на основании постановления Совета Министров от 22 апреля 2019 года № 256 , работы, которые мы будем проводить, не подлежат общественному обсуждению.



На территории детской площадки. Слева видна школа





Работы планируют завершить до 31 декабря, но, если будут заморозки, озеленением займутся весной.

— Возможно, местные жители не поняли, что здесь будет происходить. Дело в том, что существующую парковку полностью озеленят — мы высадим 180 деревьев и кустов, будет освещение. Сейчас в темное время суток по этой площадке страшно ходить. Эта пластиковая горка уже в аварийном состоянии, пластик там долго еще не выдержит. Там все делается для жителей и их детей. Люди ничем не будут ущемлены, санитарная зона возле школы будет выдержана, — говорит Рябцева.

Согласно СанПиНу «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», при вместимости стоянки на 11−50 машиномест расстояние от парковки до границы школьной территории должно быть 20 метров.





На вопрос, почему кооператив не хочет пользоваться паркингами на Немига, 3 и в торговом центре Galleria Minsk, нам пояснили, что эти места находятся далеко, кроме того, паркинги заняты.

— Во дворе здесь стоит шлагбаум — все думали, что освободится много парковочных мест в этой зоне, но машин во дворе меньше не стало. Свободное место для парковки не найдешь, поэтому решили поступить так, — говорит Рябцева.