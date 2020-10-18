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Топ-3 загородных дома под Минском, дизайн которых хозяева продумали до мелочей
Источник материала: Tut.by
REALTY.TUT.BY изучил загородный рынок недвижимости и выбрал три дома, дизайн которых продуман хозяевами до мелочей. В подборке есть и любимый всеми скандинавский стиль, и классика, и дом с шикарной зоной отдыха.
Любимый скандинавский
Дом расположен в 21 км от Минска в деревне Звенячи (раковское направление). Строился объект в 2017 году; материал стен — керамзитобетон, кровли — мягкая черепица.
В доме три уровня, площадь — 245 квадратных метров, есть все коммуникации. Дизайн интерьера выполнен в скандинавском стиле, уютном и домашнем.
Площадь участка — 15 соток. Продается объект за 280 тысяч долларов в эквиваленте.
Лаконичный и уютный
Дом расположен в деревне Гончаровка в 17 км от МКАД (Смолевичский район). Площадь — 220 квадратных метров, есть все коммуникации.
В дизайне интерьера также, как и в первом доме, есть много отсылок к скандинавскому стилю.
Обратите внимание на террасу, с любовью обустроенную для душевных посиделок.
Продается за 199 тысяч долларов в эквиваленте.
Классический, созданный для отдыха
Дача находится в садоводческом товариществе «Веряги», расположенном в 33 км от МКАД в Логойском районе. Дом двухуровневый, деревянный, площадью 101 квадратный метр, со всеми удобствами.
Внутри хозяева предпочли классический стиль интерьера, который здесь смотрится идеально. Впрочем, ценность объекта не только в самом доме, но и обустроенной территории возле него. Согласитесь, тут все создано для отдыха.
Участок — 29 соток. Продается дом за 109 тысяч долларов в эквиваленте.
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