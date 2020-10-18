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Топ-3 загородных дома под Минском, дизайн которых хозяева продумали до мелочей

18.10.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

REALTY.TUT.BY изучил загородный рынок недвижимости и выбрал три дома, дизайн которых продуман хозяевами до мелочей. В подборке есть и любимый всеми скандинавский стиль, и классика, и дом с шикарной зоной отдыха.

Любимый скандинавский


Фото: realt.by

Дом расположен в 21 км от Минска в деревне Звенячи (раковское направление). Строился объект в 2017 году; материал стен — керамзитобетон, кровли — мягкая черепица.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В доме три уровня, площадь — 245 квадратных метров, есть все коммуникации. Дизайн интерьера выполнен в скандинавском стиле, уютном и домашнем.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Площадь участка — 15 соток. Продается объект за 280 тысяч долларов в эквиваленте.

Лаконичный и уютный

Дом расположен в деревне Гончаровка в 17 км от МКАД (Смолевичский район). Площадь — 220 квадратных метров, есть все коммуникации.


Фото: realt.by

В дизайне интерьера также, как и в первом доме, есть много отсылок к скандинавскому стилю.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Обратите внимание на террасу, с любовью обустроенную для душевных посиделок.


Фото: realt.by

Продается за 199 тысяч долларов в эквиваленте.

Классический, созданный для отдыха

Дача находится в садоводческом товариществе «Веряги», расположенном в 33 км от МКАД в Логойском районе. Дом двухуровневый, деревянный, площадью 101 квадратный метр, со всеми удобствами.


Фото: realt.by

Внутри хозяева предпочли классический стиль интерьера, который здесь смотрится идеально. Впрочем, ценность объекта не только в самом доме, но и обустроенной территории возле него. Согласитесь, тут все создано для отдыха.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Участок — 29 соток. Продается дом за 109 тысяч долларов в эквиваленте.

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Теги: Минск
 
 
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