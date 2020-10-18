Выживший. Как айтишник доводит до идеала свою мечту - Mercedes S-класса W140

Источник материала: Tut.by

Айтишник на Mercedes W140 — звучит немного странно. Но так и есть. Павел работает в IT-сфере и ездит на Mercedes-Benz S-класса W140. На том самом, легендарном. Но не «шестисотом». Потому что так можно называть исключительно автомобили с шестилитровым V12. А у Павла S-класс с дизельным мотором 3,5 литра. Эта версия — одна из самых популярных, потому что при всем своем величии позволяет не разориться на топливе.





Найти в «живом» состоянии — проблема

— Эта машина — моя мечта с детства. Мне нравится в ней все — габариты, дизайн, ощущения, которые она дарит. Это действительно автомобиль с большой буквы, эталон. Ну и еще как-то с детства привык к «мерседесам». У папы был когда-то «190-й» дизельный.

Но несмотря на это, первой машиной Павла стала Audi A3. Ее он купил, как только сдал на права, чтобы было на чем оттачивать водительские навыки. Поездил Павел на ней полтора года и понял, что нужно что-то помощнее и побольше.

— Я купил Mercedes E-класса W210. Хороший был автомобиль, в неплохой комплектации, но все знают, что у этих машин сильно «болеют» кузова. На этой машине я тоже поездил полтора года и за это время переварил практически весь кузов. Но в один момент в голове словно щелкнуло. Появилась мысль: «А почему бы и нет?». Когда сказал отцу, что буду брать «140-го», он сразу начал отговаривать — это же расход топлива, огромные деньги на ремонт и обслуживание. Я убедил его, что все будет хорошо, и приступил к поискам.





На тот момент в продаже висело несколько десятков «сто сороковых» разной степени «убитости». По словам Павла, найти действительно «живую» машину тяжело. Мало у кого из владельцев хватает сил, желания и финансовых возможностей поддерживать такую машину пусть не в идеальном, но хотя бы в достойном состоянии. К тому же берет свое возраст.

— Начал искать, посмотрел очень много вариантов. Но мечта осуществляется тогда, когда ты сел в машину и сразу понял — вот оно, твое. У меня так и получилось. Посмотрел машину, вроде хорошо, классно. Пожали руки с владельцем, и провели обмен ключ на ключ.

Когда Павел приехал на сверку, выяснилось, что есть проблема с документами — техпаспорт был с фотографией. Оказалось, что вин-номер уничтожен. Криминала никакого нет, просто его «съела» коррозия. В наличии было заключение экспертизы. Снимать машину с учета отправили в Молодечно, туда же, где и ставили. Там получил транзитные номера, вернулся в Минск и уже без проблем поставил машину на учет. Павел наконец-то стал законным владельцем мечты.

— Когда-то на этой машине семь лет ездил один из участников клуба владельцев W140. Потом на полтора года автомобиль попал просто не в те руки. Но узнал я об этом немного позже…

В ремонт вложил стоимость машины



Радость от покупки длилась недолго — через два месяца возникли проблемы с двигателем

— Через два с половиной месяца у меня «лег» мотор. Вскрытие показало, что проблема с головкой блока цилиндров. Подозрения закрались, когда шесть из 24-х болтов ГБЦ удалось открутить руками. Отвезли машину на СТО, а там говорят — так мы эту машину уже делали, головке блока конец.

Пришлось восстанавливать двигатель. Поменяли головку блока цилиндров, турбину. Из-за особенностей конструкции двигателя у него перегреваются пятый и шестой цилиндры. Агрегат очень чувствителен к температуре. Перегрева он не терпит, и не любит дешевого и некачественного антифриза — забивается помпа, появляются окислы. В процессе ремонта мастер сделал кое-какие доработки системы охлаждения, и от этого недостатка избавились.



Первую зиму автомобиль провел на подъемнике. После ремонта двигателя Павел «пересыпал» всю подвеску

— Сейчас мотор работает хорошо, ровно. Но надо понимать, что это старый двигатель, «тепловоз». И динамика у него, как у тепловоза. «140-й» хорошо едет только после 120−130 км/ч. Нажал на педаль — и уверенно ускорился. А с места машина едет очень скучно. Динамичная езда на этом моторе, да и вообще на «140-м» — небольшое удовольствие. Он очень хорош на высоких скоростях, в дальних поездках.

После двигателя Павел взялся за подвеску, тормоза. Для него важно, чтобы технически машина была в полном порядке, потому что это безопасность.

— Беда, которая пришла к этим машинам со временем — сайлент-блоки переднего подрамника. Найти оригинальные заводские просто нереально. Но есть относительно недорогие заменители. Я нашел такие. По отзывам — качественные. Дальше последовательно «пересыпал» всю подвеску. Опять же, если использовались неоригинальные детали, то хорошего качества.

По кузову есть нюансы. Когда-то у этой машины на ходу подняло капот. Остались вмятины на крыше от значка, и позапрошлый владелец не стал ее делать. Под пластиковой накладкой порога содрали краску об бордюр, и там пошла коррозия.





— При мне машина не перекрашивалась, это все делал еще позапрошлый владелец. Но коррозия появляется — это возраст. Что бы ты ни делал, каждые 4−5 лет машину нужно будет красить. И проблема в том, что найти кузовные детали — те же двери — в хорошем состоянии, очень сложно.

На момент покупки цены на подобные экземпляры держались в районе 4,5−5 тысяч долларов. Павел говорит, что за все время вложил в автомобиль примерно столько же.

— Есть такая закономерность: купишь за три тысячи — вкинешь пять. Купишь за пять — вкинешь три. В среднем цена достойного экземпляра — 8−10 тысяч долларов. А дальше уже вложения зависят от степени перфекционизма. Есть проекты, когда автомобиль покупают, ставят в гараж, разбирают до винтика и снова собирают. Но это не мой путь. Я машиной пользуюсь, и поэтому процесс доведения до идеала идет медленно.

Езжу, когда надо, и мою три раза в неделю

Сейчас Павел работает, как и многие, удаленно, из дома. Но это не отменят необходимости ездить по рабочим или личным делам. В этом случае Павел без сомнений садится за руль своего «мерседеса».



Стихия Mercedes S-класса W140 — это скоростные трасса

— Я пользуюсь машиной постоянно, насколько это необходимо. Надо? Сел-завел-поехал. Поэтому для меня важно, чтобы работали основные функции, чтобы машина была технически в полном порядке. А уже до идеала буду доводить в процессе. Салон — это пока отдельный этап проекта. Старые кресла будут выбрасываться, ставиться подержанные в хорошем состоянии. Перешивать не хочу, потому что это не долговечно.



Большинство функций и опций работают, но требуют обновления руль и кресла

Владелец установил заводскую «лапку» для открывания багажника. Это так называемая система «чистые руки». При закрытом багажнике ручка открывания при помощи вакуумного привода прячется внутри крышки. Нажимаешь кнопку на ключе — выезжает ручка, она всегда чистая. А стандартная кнопка открывания убрана принудительно, чтобы туда не попадала грязь и не развивалась коррозия.

— Что касается удобства эксплуатации, то с «мерседес» у меня все отлично. Многие говорят, что он 9−10 литров в городе расходует. Но это далеко не так. 13−15 литров в среднем этот мотор ест. При включении задней передачи из багажника выезжают «рожки», они помогают парковаться. Эта функция была на машинах с 91-го до 95-го года. Потом появились датчики парковки.

Павел говорит, что с парковкой и чувством габаритов у него проблем нет. Да, это машина длиной больше пяти метров, но на ней легко маневрировать благодаря знаменитому вывороту передних колес.





— Сегодня ровно год, как я его приобрел. Всю прошлую зиму машина простояла на ремонте, но этой зимой я собираюсь на ней ездить. Просто буду стараться чаще мыть. Хотя я и так делаю это раза 3−4 в неделю. У меня всегда все натерто, все блестит. Для меня машина с самого детства нечто большее, чем просто возможность доехать из точки А в точку Б. Банально ты останавливаешься на светофоре, видишь из соседних машин восторженные взгляды, большой палец вверх. Люди улыбаются. Спрашивают, что ты с ним такое сделал, что он так выглядит? Это приятно, и можно сказать, мотивирует.

В деталях



Посадка сзади все еще поражает комфортом и удобством



Толстые двойные стекла делают поездку на машине максимально бесшумной



Толщина дверей поражает. Это тоже работает на комфорт



Натуральная кожа отделки грубая, но износостойкая



Раздельный климат для водителя и переднего пассажира у Mercedes S-класс был еще в 1991 году



Кожа кресел не выдержала испытания временем. Владелец планирует их заменить



«Автомат» работает мягко и неспешно



Выезжающие при включении заднего хода «рожки» помогают ориентироваться при парковке