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Выживший. Как айтишник доводит до идеала свою мечту - Mercedes S-класса W140
Источник материала: Tut.by
Айтишник на Mercedes W140 — звучит немного странно. Но так и есть. Павел работает в IT-сфере и ездит на Mercedes-Benz S-класса W140. На том самом, легендарном. Но не «шестисотом». Потому что так можно называть исключительно автомобили с шестилитровым V12. А у Павла S-класс с дизельным мотором 3,5 литра. Эта версия — одна из самых популярных, потому что при всем своем величии позволяет не разориться на топливе.
Найти в «живом» состоянии — проблема
— Эта машина — моя мечта с детства. Мне нравится в ней все — габариты, дизайн, ощущения, которые она дарит. Это действительно автомобиль с большой буквы, эталон. Ну и еще как-то с детства привык к «мерседесам». У папы был когда-то «190-й» дизельный.
Но несмотря на это, первой машиной Павла стала Audi A3. Ее он купил, как только сдал на права, чтобы было на чем оттачивать водительские навыки. Поездил Павел на ней полтора года и понял, что нужно что-то помощнее и побольше.
— Я купил Mercedes E-класса W210. Хороший был автомобиль, в неплохой комплектации, но все знают, что у этих машин сильно «болеют» кузова. На этой машине я тоже поездил полтора года и за это время переварил практически весь кузов. Но в один момент в голове словно щелкнуло. Появилась мысль: «А почему бы и нет?». Когда сказал отцу, что буду брать «140-го», он сразу начал отговаривать — это же расход топлива, огромные деньги на ремонт и обслуживание. Я убедил его, что все будет хорошо, и приступил к поискам.
На тот момент в продаже висело несколько десятков «сто сороковых» разной степени «убитости». По словам Павла, найти действительно «живую» машину тяжело. Мало у кого из владельцев хватает сил, желания и финансовых возможностей поддерживать такую машину пусть не в идеальном, но хотя бы в достойном состоянии. К тому же берет свое возраст.
— Начал искать, посмотрел очень много вариантов. Но мечта осуществляется тогда, когда ты сел в машину и сразу понял — вот оно, твое. У меня так и получилось. Посмотрел машину, вроде хорошо, классно. Пожали руки с владельцем, и провели обмен ключ на ключ.
Когда Павел приехал на сверку, выяснилось, что есть проблема с документами — техпаспорт был с фотографией. Оказалось, что вин-номер уничтожен. Криминала никакого нет, просто его «съела» коррозия. В наличии было заключение экспертизы. Снимать машину с учета отправили в Молодечно, туда же, где и ставили. Там получил транзитные номера, вернулся в Минск и уже без проблем поставил машину на учет. Павел наконец-то стал законным владельцем мечты.
— Когда-то на этой машине семь лет ездил один из участников клуба владельцев W140. Потом на полтора года автомобиль попал просто не в те руки. Но узнал я об этом немного позже…
В ремонт вложил стоимость машины
— Через два с половиной месяца у меня «лег» мотор. Вскрытие показало, что проблема с головкой блока цилиндров. Подозрения закрались, когда шесть из 24-х болтов ГБЦ удалось открутить руками. Отвезли машину на СТО, а там говорят — так мы эту машину уже делали, головке блока конец.
Пришлось восстанавливать двигатель. Поменяли головку блока цилиндров, турбину. Из-за особенностей конструкции двигателя у него перегреваются пятый и шестой цилиндры. Агрегат очень чувствителен к температуре. Перегрева он не терпит, и не любит дешевого и некачественного антифриза — забивается помпа, появляются окислы. В процессе ремонта мастер сделал кое-какие доработки системы охлаждения, и от этого недостатка избавились.
— Сейчас мотор работает хорошо, ровно. Но надо понимать, что это старый двигатель, «тепловоз». И динамика у него, как у тепловоза. «140-й» хорошо едет только после 120−130 км/ч. Нажал на педаль — и уверенно ускорился. А с места машина едет очень скучно. Динамичная езда на этом моторе, да и вообще на «140-м» — небольшое удовольствие. Он очень хорош на высоких скоростях, в дальних поездках.
После двигателя Павел взялся за подвеску, тормоза. Для него важно, чтобы технически машина была в полном порядке, потому что это безопасность.
— Беда, которая пришла к этим машинам со временем — сайлент-блоки переднего подрамника. Найти оригинальные заводские просто нереально. Но есть относительно недорогие заменители. Я нашел такие. По отзывам — качественные. Дальше последовательно «пересыпал» всю подвеску. Опять же, если использовались неоригинальные детали, то хорошего качества.
По кузову есть нюансы. Когда-то у этой машины на ходу подняло капот. Остались вмятины на крыше от значка, и позапрошлый владелец не стал ее делать. Под пластиковой накладкой порога содрали краску об бордюр, и там пошла коррозия.
— При мне машина не перекрашивалась, это все делал еще позапрошлый владелец. Но коррозия появляется — это возраст. Что бы ты ни делал, каждые 4−5 лет машину нужно будет красить. И проблема в том, что найти кузовные детали — те же двери — в хорошем состоянии, очень сложно.
На момент покупки цены на подобные экземпляры держались в районе 4,5−5 тысяч долларов. Павел говорит, что за все время вложил в автомобиль примерно столько же.
— Есть такая закономерность: купишь за три тысячи — вкинешь пять. Купишь за пять — вкинешь три. В среднем цена достойного экземпляра — 8−10 тысяч долларов. А дальше уже вложения зависят от степени перфекционизма. Есть проекты, когда автомобиль покупают, ставят в гараж, разбирают до винтика и снова собирают. Но это не мой путь. Я машиной пользуюсь, и поэтому процесс доведения до идеала идет медленно.
Езжу, когда надо, и мою три раза в неделю
Сейчас Павел работает, как и многие, удаленно, из дома. Но это не отменят необходимости ездить по рабочим или личным делам. В этом случае Павел без сомнений садится за руль своего «мерседеса».
— Я пользуюсь машиной постоянно, насколько это необходимо. Надо? Сел-завел-поехал. Поэтому для меня важно, чтобы работали основные функции, чтобы машина была технически в полном порядке. А уже до идеала буду доводить в процессе. Салон — это пока отдельный этап проекта. Старые кресла будут выбрасываться, ставиться подержанные в хорошем состоянии. Перешивать не хочу, потому что это не долговечно.
Владелец установил заводскую «лапку» для открывания багажника. Это так называемая система «чистые руки». При закрытом багажнике ручка открывания при помощи вакуумного привода прячется внутри крышки. Нажимаешь кнопку на ключе — выезжает ручка, она всегда чистая. А стандартная кнопка открывания убрана принудительно, чтобы туда не попадала грязь и не развивалась коррозия.
— Что касается удобства эксплуатации, то с «мерседес» у меня все отлично. Многие говорят, что он 9−10 литров в городе расходует. Но это далеко не так. 13−15 литров в среднем этот мотор ест. При включении задней передачи из багажника выезжают «рожки», они помогают парковаться. Эта функция была на машинах с 91-го до 95-го года. Потом появились датчики парковки.
Павел говорит, что с парковкой и чувством габаритов у него проблем нет. Да, это машина длиной больше пяти метров, но на ней легко маневрировать благодаря знаменитому вывороту передних колес.
— Сегодня ровно год, как я его приобрел. Всю прошлую зиму машина простояла на ремонте, но этой зимой я собираюсь на ней ездить. Просто буду стараться чаще мыть. Хотя я и так делаю это раза 3−4 в неделю. У меня всегда все натерто, все блестит. Для меня машина с самого детства нечто большее, чем просто возможность доехать из точки А в точку Б. Банально ты останавливаешься на светофоре, видишь из соседних машин восторженные взгляды, большой палец вверх. Люди улыбаются. Спрашивают, что ты с ним такое сделал, что он так выглядит? Это приятно, и можно сказать, мотивирует.
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Купить легендарный Mercrdes S-класса W140 - только полдела. Надо суметь его привести в порядок и содержать. Узнали, сколько на это уходит сил, времени и денег в истории...
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