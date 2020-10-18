Дыра недели. Почти вымерший поселок на Колыме, от красоты которого захватывает дух. Там все есть, но квартиры стоят $600

Источник материала: Onliner

Когда-то на реке Колыме кипела жизнь: 24 года здесь строили и поэтапно вводили Колымскую ГЭС. ГЭС заработала, строители уехали, а их дома остались. После полного ввода электростанции население поселка Синегорье Магаданской области сократилось на 85%. Городок не бедствует, но 10 тыс. человек, для которых он был построен, здесь совершенно нечего ловить. Населенный пункт продолжает жить, но только в очень странных декорациях: среди пустых остовов пятиэтажек, гор и бурной реки, от красоты которых перехватывает дыхание. Несмотря на завораживающие пейзажи, каждый год из Синегорья уезжают люди, оставляя пустые, никому не нужные квартиры. «Трешку» здесь можно купить за $640. В рубрике «Дыра недели» мы продолжаем рассказывать о депрессивных городках на краю земли, которые выглядят круче любого Лас-Вегаса.

Панельные пятиэтажки, которые в Синегорье зияют пустыми окнами, начали строить еще в 1970-х — именно тогда был основан городок гидростроителей и эксплуатационников Колымской ГЭС. Самой ГЭС тогда еще не было и в помине. В 1980-х поселок был достроен, но ГЭС возводили и поэтапно вводили в эксплуатацию до самого 1994 года.

Все это время Синегорье было похоже на сказку. В городке были горнолыжный склон с подъемником, яхт-клуб, детский лагерь, баня, кинотеатр, дом культуры, пять детских садов, две школы и даже собственный двухэтажный аэропорт с буфетом, залом ожидания, сверкающим кафелем, мозаикой, зеркалами и телевизором. Отсюда раз в сутки можно было улететь в Магадан.

Все эти блага были созданы для людей, но с 1990-х их здесь становилось все меньше и меньше. Если в 1989 году в поселке проживало 11 645 человек, то уже через пять лет, когда ГЭС полностью ввели в эксплуатацию, их осталось 8000, а еще через восемь — всего 4000.

По состоянию на 2020 год в поселке проживает 1800 человек. Заброшенные пятиэтажки здесь почему-то сносить не принято. Но даже сейчас поселок имеет благоустроенные по северным меркам жилые дома, спортивный комплекс с бассейном, игровым и тренажерным залами, больницу, поликлинику, действующий санаторий, школу и детский сад.

В Синегорье остались жить работники электростанции. И несмотря на то что она снабжает электричеством подавляющую часть Магаданской области, 10 тыс. человек, для которых строился поселок, здесь просто нечего ловить. Поэтому он выглядит как Припять, являясь живым и довольно успешным моногородом.

Эта «Припять» раскинулась вдоль бурной реки, среди могучих гор и спряталась в густой колымской тайге. Природная река и рукотворное озеро так хороши собой, что здешние места могли бы стать натурой для рекламы Bounty. Вершины гор, утопающие в тумане, делают любую квартиру в Синегорье видовой.

У прекрасной Колымы, конечно, есть свои недостатки: лютые холода и высокие цены на продукты питания, поскольку подавляющую их часть завозят из других регионов. Например, буханка хлеба на Колыме стоит более 4 белорусских рублей в эквиваленте, в такую же цену обходится литр молока или десяток яиц, яблоки — 6,5 рубля за кило, а килограмм сыра или масла стоит больше 20 рублей на наши деньги (это примерно на четверть дороже, чем в Беларуси).





Что касается климата, то летом температура в Синегорье редко поднимается выше 17°C, зато зимой постоянно опускается ниже −30°C. С наступлением осени климатическая зима здесь приходит довольно стремительно и длится девять месяцев. В субботу в Синегорье было −8°C, а сегодня потеплеет до −1°C и выпадет снег.

По состоянию на 2015 год из-за убыли населения в поселке было заброшено около двух третей зданий. Тогда в Синегорье проживало на четверть больше людей, чем сейчас. В поселке порядок с инфраструктурой, асфальтированы и подлатаны даже те дороги, которые соединяют уже заброшенные теперь пятиэтажки. Жилые дома покрашены, бордюры побелены — в общем, все как у людей, хотя людей как таковых здесь почти не осталось.

Квартиры от $600

В Синегорье очень много пустующих квартир. И те из них, которые хорошо сохранились, стоят очень недорого. Например, недавно на аукцион с открытой датой выставили трехкомнатную квартиру с ремонтом на третьем этаже пятиэтажки за 43 тыс. российских рублей, или $550 в эквиваленте. Вполне возможно, что квартира уйдет по начальной цене, если вообще будет продана.







А за 50 тыс. российских рублей, или $640, можно купить «трешку» безо всяких аукционов. Правда, она нуждается в ремонте и находится на 5-м этаже.

Разброс цен на квартиры в Синегорье довольно велик. Есть объявления о продаже «двушек» и «трешек» в хорошем состоянии с кое-каким антуражем за $2800 и $3800 в эквиваленте, но в обоих случаях продавцы готовы торговаться и почему-то не выкладывают фотографии.