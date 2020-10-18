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Премьер-министру Хорватии прислали письмо с угрозами и неизвестным веществом
Источник материала: Партизан
В субботу, 17 октября, премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу прислали письмо с неизвестным белым порошком и угрозами.
Письмо было отправлено по адресу правящей партии Хорватское демократическое содружество (ХДС), которую возглавляет Пленкович, сообщает N1.
После обнаружения письма, сотрудники штаб-квартиры партии вызвали полицию, которая забрала конверт.
Сообщается, что текст угроз заканчивался словами «для предателей одно из лекарств — Новичок».
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В субботу, 17 октября, премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу прислали письмо с неизвестным белым порошком и угрозами.
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