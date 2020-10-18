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Netflix снимает фильм о протестах в Беларуси
Источник материала: Партизан
Советник лидера белoрусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка заявил, что стриминговый портал Netflix готовит фильм или сериал про протесты в Беларуси.
«Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстания, который должен выйти на Netflix. Герои — демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали», — заявил Вячорка.
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Советник лидера белoрусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка заявил, что стриминговый портал Netflix готовит фильм или сериал...
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