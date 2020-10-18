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Netflix снимает фильм о протестах в Беларуси

18.10.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник лидера белoрусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка заявил, что стриминговый портал Netflix готовит фильм или сериал про протесты в Беларуси.



«Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о белорусском восстания, который должен выйти на Netflix. Герои — демонстранты, Координационный совет и Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, а также в Киеве и Вильнюсе. Членов съемочной группы уже даже задерживали», — заявил Вячорка.
 
Теги: Минск
 
 
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Советник лидера белoрусской оппозиции Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка заявил, что стриминговый портал Netflix готовит фильм или сериал...
 
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