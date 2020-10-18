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Популяция благородного оленя в Беларуси выросла в шесть раз

18.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси возвращают в леса благородного оленя. В стране создан специальный проект Министерства лесного хозяйства. Сколько животных уже поселилось в лесах и сколько планируют выпустить в ближайшее время, узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Василия Мицкевича олени не боятся. Самые смелые – самки – даже дают себя погладить, но при виде камер и чужаков убегают. Своих подопечных егерь приручил заботой и, конечно, угощением. Меню разнообразное: зерно, овощи и любимое лакомство – соль.

«Соль постоянно есть в вольерах. По правилам, они должны ее съедать один килограмм в месяц. Сейчас подкармливаем оленя зерном. Скоро уберем картофель еще. Олень питается неплохо у нас. Вольеры большие, травы хватает. Выкладываем и сено», – сказал егерь Василий Мицкевич.

Рев оленей разносится на несколько километров. Сейчас у них гон – брачный период. Животные агрессивнее, чем обычно. Рогами в вольере никто не красуется, так как их отпилили специально, чтобы олени в борьбе за самку не убили или не ранили друг друга.

Разводить оленей в Калинковичском питомнике начали четыре года назад. Первых особей привезли из Прибалтики. Сейчас в вольерах почти сотня грациозных животных. Отсюда их развозят по всей Беларуси.

«В вольере живут самцы до трех лет, самки свыше двух. Их можно продавать. И телята, они в мае появились, до года. В этом году мы уже выпустили 34 особи. У нас в этом году идеальный приплод: 52 теленка от 54 самок», – сказал директор Калинковичской организации Белорусского общества охотников и рыболовов Владимир Алисейко.

В этих лесах благородного оленя не видели несколько столетий, а теперь обитает сразу несколько стад. В дикую природу их выпустили недавно. О жизни в неволе напоминают лишь кормушки. Их пополняют еще несколько лет, пока животное не привыкнет к новому дому.

«Первое время, когда я приезжал, а они были на воле, то они пробегали к моей машине. Я их звал: девочки, ко мне. Они прибегали. Привозил людей сюда показывать, но потом начал отпугивать и гонять машиной, а то браконьерство», – отметил старший егерь Калинковичского лесхоза Виталий Садовский.

Благородный олень – коренной житель белорусских лесов. Но к началу XIX века его практически полностью истребили. Сейчас популяцию восстанавливают. Ее численность уже достигла 13 тысяч особей. Количество пока далеко от оптимального, но в Минлесхозе уверяют: еще пять лет и животное можно будет увидеть во всех лесах страны.

«Государственная программа построена на деньгах, которые платят охотники. Это так называемая государственная пошлина. За счет этих денег олени покупаются и выпускаются в угодья. Программа успешная. По сравнению с 1990 годом численность увеличилась в шесть раз», – добавил начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Козорез.

Удачный эксперимент с оленями хотят расширить. На очереди увеличение популяции западноевропейских глухарей, а еще крякв. Их численность стремительно сокращается. В Налибокской пуще сейчас восстанавливают популяцию диких тарпановидных лошадей. Их привезли из Нидерландов. На территории Беларуси тарпаны исчезли еще в XVI веке.



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В стране создан специальный проект Министерства лесного хозяйства.
 
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