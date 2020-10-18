Кто из голливудских секс-символов действительно занимается сексом на экране? Американка провела необычное исследование

Источник материала: Tut.by

Американская писательница Кэрри Уитмер задалась вопросом: почему мы соглашаемся с тем, что голливудские секс-символы, такие как Идрис Эльба, Крис Хэмсворт и Оскар Исаак, в самом деле сексуальны, если в своих фильмах они по большей части предстают практически бесполыми? Да, это привлекательные брутальные мужчины, но на экране они очень редко изображаются в каких-либо сексуальных ситуациях, особенно — в сексуальных сценах.

Уитмер пишет, что кинематограф — отражение времени и ответ на современные запросы общества. И если в 80-е годы прошлого века показ обнаженных ягодиц Майкла Дугласа был вполне себе проходным событием, потому что кинематограф боролся с консерватизмом в числе прочего и большим количеством секса и сексуальных сцен на экране, то через 40 лет мы оказались в мире, где секс-символы не занимаются на экранах сексом. А если и делают это, то настолько кратко и иносказательно, что никто не успевает понять, что же произошло. И когда Крис Хэмсворт в роли Тора прибывает в Ваканду в компании енота и деревца-подростка — получается, это и есть современный вариант откровенной сцены.



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Кэрри Уитмер провела последние 4 месяца за тем, чтобы выяснить, кто из мужчин, которых называют современными голливудскими секс-символами, занимается сексом на экране. Она составила список из 30 мужчин-актеров, популярных в 2020 году и регулярно попадающих в разнообразные рейтинги, отдельное внимание уделила самым высокооплачиваемым актером и обладателям «Оскара» последних лет, и подробно изучила их фильмографию. Сериалы она не учитывала.

Исходя из увиденного она включила в свое исследование все сцены, которые тем или иным образом можно отнести к сексуальным, даже если сама сцена осталась за кадром, но зритель понимает обстановку за счет намеков и аудиодорожки. Кэрри посчитала суммарное время секс-сцен для каждого актера из списка и пришла к парадоксальному выводу: чем популярнее актер, тем реже он занят в откровенных сценах. По всей видимости, это результат контроля студий за имиджем звезды. Но несмотря на это, в первую десятку вошли такие актеры, как Брэд Питт, Том Круз и Роберт Дауни — младший.



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«Тридцать актеров. Сто двадцать восемь сексуальных сцен. Этот процесс был приятным, пугающим, а иногда и ужасающим. В этом исследовании я узнала много вещей, в том числе, что Крис Хемсворт появлялся в сексуальных сценах, что Том Хэнкс снимался в сексуальных сценах и что актерам, вовлеченным в миллиардную киноиндустрию, вероятно, не разрешают появляться на экране в откровенных сценах».

Вот какие результаты получила Кэрри Уитмер.

Киану Ривз — 568,92 секунды (12 фильмов из 50);

Роберт Паттинсон — 410,95 секунды (8 фильмов из 22);

Джейк Джилленхол — 404,51 секунды (10 фильмов из 33);

Брэд Питт — 392,07 секунды (8 фильмов из 39);

Роберт Дауни-мл. — 337,14 секунды (5 фильмов из 53);

Марк Уолберг — 320,26 секунды (6 фильмов из 42);

Леонардо ДиКаприо — 260,62 секунды (5 фильмов из 26);

Бен Аффлек — 184 секунды (6 фильмов из 40);

Том Круз — 176 секунд (7 фильмов из 38);

Тимоти Шаламе — 162,33 секунды (5 фильмов из 10);

Брэдли Купер — 151,7 секунды (6 фильмов из 26);

Крис Эванс — 135 секунд (3 фильма из 24);

Дензел Вашингтон — 128,46 секунды (5 фильмов из 44);

Адам Сэндлер — 97 секунд (4 фильма из 35);

Крис Хемсворт — 88,23 секунды (3 фильма из 22);

Оскар Айзек — 69,3 секунды (2 фильма из 23);

Пол Радд — 68,48 секунды (4 фильма из 37);

Идрис Эльба — 60,6 секунды (1 фильм из 26);

Том Хэнкс — 50 секунд (1 фильм из 46);

Вин Дизель — 45,66 секунды (4 фильма из 22);

Мэтт Дэймон — 43,06 секунды (4 фильма из 43);

Уилл Смит — 36 секунд (3 фильма из 28);

Дуэйн Джонсон — 20 секунд (1 фильм из 27);

Майкл Б. Джордан — 14,93 секунды (1 фильм из 8);

Том Харди — 13,1 секунды (1 фильм из 24);

Джон Бойега — 0 секунд (из 8 фильмов);

Адам Драйвер — 0 секунд (из 16 фильмов);

Махершала Али — 0 секунд (из 9 фильмов).

Общий вывод, к которому пришла писательница, в том, что у современных секс-символов крайне немного сексуальных сцен, и многие из них очень похожи друг на друга (это свое наблюдение Кэрри назвала пугающим). Она пишет, что предполагала, что рейтинг возглавит ДиКаприо, но повторный просмотр его фильмов открыл ей, что тот не очень-то много времени занимается сексом на экране.

Другой, казалось бы, беспроигрышный вариант — Том Харди, но оказалось, что одинокая сцена секса Харди — это 13 секунд в фильме «Бронсон» 2009 года. К сожалению, пишет Кэрри, считать сексуальной сценой сеанс поцелуя Венома с Харди в одноименном фильме так себе идея. Писательница ранее видела большинство фильмом Харди, и так же, как в случае с ДиКаприо, у нее было ощущение, что секса на экране у него гораздо больше. Но оказалось, что это совсем не так.



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В современном американском кино мало секса, — пишет Уитмер. Это происходит по нескольким причинам, в том числе из-за того, что многим актерам нужно поддерживать репутацию, чтобы получать прибыльную работу в крупных кинопроектах. Кинозвезды должны удовлетворять потребности американцев, у которых сложные, нездоровые отношения с сексом и наготой, и это, в общем, относится к большинству американцев. Кинобизнес — это бизнес, нацеленный на большинство зрителей, и до тех пор, пока не произойдет глубокий сдвиг в том, что телесность и все, что с ней связано, — нормально, мы продолжим жить в мире, где секс-символы сексуальны только в теории. «Я заканчиваю свое исследование одной просьбой: позвольте людям из фильмов „Звездные войны“ и „Марвел“ заниматься сексом в других фильмах!».