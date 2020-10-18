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Не надо стесняться. Блогер отращивает седые волосы в прямом эфире - и это очень красиво

18.10.2020 08:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из женщин, несколько лет назад громко заявивших о красоте седых волос и о том, что они не делают женщин ни «старыми», ни «некрасивыми», — Марта Смит. Марта начала седеть рано, в 20 с небольшим, но решила, что в этом нет ничего отвратительного, и отказалась от краски для волос.

Девушка стала собирать истории других женщин, которые отказались от камуфлирования седины — все эти истории вылились в проект Grombre, в аккаунте которого более 200 тысяч подписчиков. Там Марта публикует реальные истории и фотографии женщин, которые они присылают Марте. Это женщины самого разного возраста и с самыми разными историями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Going grey with (grohm)(bray) (@grombre) on

Одним из ярких примеров личной борьбы со стереотипами о том, что седина — это что-то порочное и неприличное, является аккаунт блогера silverstrandsofglitter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вот что она пишет о себе: "Я была слишком молода, чтобы седеть, я боялась выглядеть старше своего возраста и очень беспокоилась о том, что обо мне будут думать окружающие. Эти сомнения и страхи заставляли меня красить волосы каждые три недели. Но на самом деле мне нравилось смотреть на женщин с их естественными седыми волосами, они вдохновляли меня, и я мечтала быть такой же смелой, как и они. В течение трех лет я вела внутренний диалог, взвешивая все за и против этого решения, но потом я просто устала думать и решила действовать. Я бы хотела, чтобы все женщины чувствовали себя комфортно в своей коже, своих телах, со своими волосами. Волосы не определяют то, кто мы есть. Серый, серебристый, белый, пепельный — все это прекрасные цвета, и я учусь радоваться каждому их оттенку". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так ровно год назад она решила, что с нее хватит. Через три месяца девушка опубликовала первую фотографию с отросшими седыми корнями в собственном профиле, и с тех пор растит свои роскошные седые волосы в прямом эфире, дополняя картинки личными рассуждениями о стереотипах, красоте и принятии себя. И это действительно очень красиво.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Яркий пример личной борьбы со стереотипами о том, что седина - это что-то порочное и неприличное.
 
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