В субботу в Минске было задержано более 50 человек

По данным Правозащитного центра «Весна», в Минске накануне в местах проведения Женского и Марша молодости был задержан 51 человек.





Среди задержанных три журналиста. Вечером в субботу стало известно, что фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4).