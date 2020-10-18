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В субботу в Минске было задержано более 50 человек

18.10.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным Правозащитного центра «Весна», в Минске накануне в местах проведения Женского и Марша молодости был задержан 51 человек.

В субботу в Минске было задержано более 50 человек

Среди задержанных три журналиста. Вечером в субботу стало известно, что фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского милиция обвинила по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34) и неповиновение требованиям должностного лица (23.4).

Эти же статьи предъявлены и сотруднику БелаПАН и tut.by Всеволоду Зарубину.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Правозащитного центра «Весна», в Минске накануне в местах проведения Женского и Марша молодости был задержан 51 человек.
 
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