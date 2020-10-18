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В субботу в Минске было задержано более 50 человек
Источник материала: Навiны
По данным Правозащитного центра «Весна», в Минске накануне в местах проведения Женского и Марша молодости был задержан 51 человек.
Среди задержанных три журналиста. Вечером в субботу стало известно, что фотокорреспондента БелаПАН и tut.by Вадима Замировского
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По данным Правозащитного центра «Весна», в Минске накануне в местах проведения Женского и Марша молодости был задержан 51 человек.
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