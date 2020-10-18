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Сегодня ожидается мокрый снег

18.10.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье, 18 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты и холодная неустойчивая воздушная масса.

Сегодня ожидается мокрый снег

Будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, возможен мокрый снег.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый, по северо-западу в отдельных районах сильный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +7..+9°C (вероятность дождя 80-90%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск +5..+7°C (вероятность дождя 70-80%, возможен мокрый снег, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель +6..+8°C (вероятность дождя 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 80-90%, ветер порывами до 15-18 м/с);
  • Могилев +5..+7°C (вероятность дождя 70-80%, возможен мокрый снег, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск +5..+7°C (вероятность дождя 70-80%, возможен мокрый снег, ветер порывами до 14 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье, 18 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты и холодная неустойчивая воздушная масса.
 
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