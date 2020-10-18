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Сегодня ожидается мокрый снег
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 18 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты и холодная неустойчивая воздушная масса.
Будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, возможен мокрый снег.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, местами порывистый, по северо-западу в отдельных районах сильный порывистый.
Погода в регионах:
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В воскресенье, 18 октября, погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты и холодная неустойчивая воздушная масса.
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