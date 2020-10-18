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Бэнкси признался, что создал новое граффити
18.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт – Sputnik. Новое граффити мастера стрит-арта Бэнкси появилось на стене здания в британском Ноттингеме. Художник сам признался в том, что это его творение, разместив изображение на своем сайте и на личной странице в
На стене изображена девочка, которая вместо обруча крутит колесо велосипеда. Граффити появилось еще 13 октября на стене салона красоты, рядом с прикованным к столбу старым велосипедом, у которого как раз не хватает одного колеса.
Ранее до признания художника велись споры о том, кто является автором изображения. Местные власти закрыли стрит-арт экраном, чтобы защитить творение, однако вскоре этот экран был разрисован другими граффити, сейчас он уже отмыт от рисунков.
После того, как художник признал авторство, у стены начали собираться желающие сфотографироваться на фоне новой работы Бэнкси.
© REUTERS / CARL RECINE
Прохожие в Ноттингеме рассматривают новое граффити Бэнкси
Напомним, вокруг скандально известного мастера стрит-арта и перфомансов ведется много споров, известно, что Бэнкси - это псевдоним, о настоящем имени и происхождении активиста существует много догадок и версий.
Уличный художник начал раскрашивать поезда и стены в родном Бристоле в 1990-е. Он прославился благодаря скандальным акциям с политическим и остросоциальным подтекстом, например, его предыдущие работы - чихающая крыса или крыса в самоизоляции, — были посвящены пандемии COVID-19.
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Уличный художник сам подтвердил авторство изображения, разметив его фотографию на своем сайте и в социальной сети.
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