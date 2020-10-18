Бэнкси признался, что создал новое граффити

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 окт – Sputnik. Новое граффити мастера стрит-арта Бэнкси появилось на стене здания в британском Ноттингеме. Художник сам признался в том, что это его творение, разместив изображение на своем сайте и на личной странице в Instagram .

На стене изображена девочка, которая вместо обруча крутит колесо велосипеда. Граффити появилось еще 13 октября на стене салона красоты, рядом с прикованным к столбу старым велосипедом, у которого как раз не хватает одного колеса.

Ранее до признания художника велись споры о том, кто является автором изображения. Местные власти закрыли стрит-арт экраном, чтобы защитить творение, однако вскоре этот экран был разрисован другими граффити, сейчас он уже отмыт от рисунков.

После того, как художник признал авторство, у стены начали собираться желающие сфотографироваться на фоне новой работы Бэнкси.

© REUTERS / CARL RECINE Прохожие в Ноттингеме рассматривают новое граффити Бэнкси

Напомним, вокруг скандально известного мастера стрит-арта и перфомансов ведется много споров, известно, что Бэнкси - это псевдоним, о настоящем имени и происхождении активиста существует много догадок и версий.

Уличный художник начал раскрашивать поезда и стены в родном Бристоле в 1990-е. Он прославился благодаря скандальным акциям с политическим и остросоциальным подтекстом, например, его предыдущие работы - чихающая крыса или крыса в самоизоляции, — были посвящены пандемии COVID-19.

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