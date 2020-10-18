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Уголовный кодекс: лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности

18.10.2020 09:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Глубокое знание законодательства позволяет действовать в правовом поле. Продолжаем напоминать о действующем законодательстве. Сегодня речь пойдет об Уголовном кодексе. Статья, которую мы приводим в полном виде, называется «Исполнение приказа или распоряжения».

  1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам лицом, действующим во исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, отданных в установленном порядке. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.
  2. Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо преступному приказу или распоряжению, несет уголовную ответственность на общих основаниях.
  3. Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности.

Статья 40. Исполнение приказа или распоряжения

 
 
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Глубокое знание законодательства позволяет действовать в правовом поле. Продолжаем напоминать о действующем законодательстве. Сегодня речь пойдет об Уголовном...
 
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