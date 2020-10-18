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Уголовный кодекс: лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности
Источник материала: Onliner
Глубокое знание законодательства позволяет действовать в правовом поле. Продолжаем напоминать о действующем законодательстве. Сегодня речь пойдет об Уголовном кодексе. Статья, которую мы приводим в полном виде, называется «Исполнение приказа или распоряжения».
Статья 40. Исполнение приказа или распоряжения
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Уголовный кодекс: лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, не подлежит уголовной ответственности
Глубокое знание законодательства позволяет действовать в правовом поле. Продолжаем напоминать о действующем законодательстве. Сегодня речь пойдет об Уголовном...
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