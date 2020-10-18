ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Страна замков» просит помощи: «накат» госслужб продолжается второй месяц

18.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«За то, что я как журналист помогал пресс-службе Координационного совета, на «Страну замков» «наехало» сразу 10 госслужб! — написал в фб директор фонда «Страна замков» Александр Варикиш.




- Уже второй месяц из офиса фонда не вылезают госконтроль, налоговая, к ним добавился Комитет по труду. Кроме того, вся администрация Ошмянского района (у меня там дом) как с цепи сорвалась: на моем хуторе за последние дни побывали семь районных служб, начиная от санстанции, пожарников и заканчивая архитектурой, землеустроителями, РЭС, охраной природы. Команда — накопать, задушить, протоколы, штрафы. Они хотят уничтожить нас через обкладывание неподъемным оброком в сотни базовых!» — пишет Варикиш.

«Страна замков» просит поддержки и предлагает способы:

1. Поехать с нами на экскурсию по Беларуси или рождественскую программу. Информация на zamak.by.

2.Если Вам не нравится ездить на экскурсии или вы живете не в Минске, можно сделать перечисление на карточку.

5299228110726300
ALIAKSANDR VARYKISH
02/24

Без комиссии путь: ЕРИП — банковские, финансовые услуги — Банки, НКФА — Белгазпромбанк — пополнение карточки (онлайн) — SL/438120.

3. Сделайте репост этой записи, важно, чтобы о нас узнало и выразило солидарность как можно больше людей.

4. Подпишитесь на нашу группу «Страна замков. Вместе по Беларуси». Там информация о красивейших местах Беларуси, интересных событиях, историческая информация, вместе будем познавать нашу Родину. Также будем делиться информацией из хроники нашего противостояния.

Спасибо за любую посильную помощь. Вместе мы — сила!» — написал Варикиш.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За то, что я как журналист помогал пресс-службе Координационного совета, на «Страну замков» «наехало» сразу 10 госслужб! — написал в фб директор фонда «Страна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Венедиктов: Москва понимает, что нужно менять Лукашенко на кого-то более удобного и цивилизованного
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика