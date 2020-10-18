Наши дятлы: В Минском районе пьяный водитель уснул за рулем у светофора





Правоохранители обнаружили автомобиль в полосе движения, а водитель спал за рулем, сообщает УВД Миноблисполкома.





Как оказалось, 38-летний житель Минского района управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (3,56 промилле). На него составили административный протокол, автомобиль доставили на штрафстоянку.





Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющим права управления.





Госавтоинспекция Минской области благодарит граждан, которые не остались равнодушными и вовремя позвонили на линию 102.