Буффон установил историческое достижение в Серии А

Источник материала: Tut.by

42-летний итальянский вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, вышедший в старте на встречу 4-го тура чемпионата Италии с «Кротоне» (1:1), вошел в историю турнира, установив рекорд по количеству проведенных матчей. Об этом сообщает championat со ссылкой на Opta.



Фото: twitter.com/UEFAEURO

Утверждается, что Джанлуиджи Буффон стал первым игроком в истории Серии А, которому покорилась отметка в 650 сыгранных матчей. Отмечается, что 7 из 10 его партнеров по команде, вышедших в старте на игру с «Кротоне», еще не родились, когда он в ноябре 1995 года дебютировал в чемпионате Италии.

Напомним, что Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за 52,8 млн евро. Спустя 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.

Всего на его счету 917 матчей за карьеру, в которых он пропустил 766 мячей и в 410 встречах отстоял на ноль.