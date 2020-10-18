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Лопес сенсационно победил Ломаченко и стал самым молодым боксером в истории, завоевавшим 4 пояса чемпиона мира

18.10.2020 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко сенсационно проиграл чемпиону IBF в легком весе Теофимо Лопесу, сообщает sports.ru. 


Фото: Reuters

Лопес победил единогласным решением судей. Счет: 116-112, 117-111, 119-109.

Таким образом новый чемпион WBA, WBO, IBF и WBC Franchise Теофимо Лопес стал самым молодым чемпионом в истории, который завоевал четыре титула чемпиона мира. Он сделал это в 23 года. В своей карьере он не потерпел ни одного поражения при 16 победах.

 
 
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