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Лопес сенсационно победил Ломаченко и стал самым молодым боксером в истории, завоевавшим 4 пояса чемпиона мира
Источник материала: Tut.by
В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко сенсационно проиграл чемпиону IBF в легком весе Теофимо Лопесу,
Лопес победил единогласным решением судей. Счет: 116-112, 117-111, 119-109.
Таким образом новый чемпион WBA, WBO, IBF и WBC Franchise Теофимо Лопес стал самым молодым чемпионом в истории, который завоевал четыре титула чемпиона мира. Он сделал это в 23 года. В своей карьере он не потерпел ни одного поражения при 16 победах.
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Лопес сенсационно победил Ломаченко и стал самым молодым боксером в истории, завоевавшим 4 пояса чемпиона мира
В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся вечер профессионального бокса.
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