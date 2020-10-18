Лопес сенсационно победил Ломаченко и стал самым молодым боксером в истории, завоевавшим 4 пояса чемпиона мира

Источник материала: Tut.by

В Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии чемпион WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко сенсационно проиграл чемпиону IBF в легком весе Теофимо Лопесу, сообщает sports.ru.



Фото: Reuters

Лопес победил единогласным решением судей. Счет: 116-112, 117-111, 119-109.

Таким образом новый чемпион WBA, WBO, IBF и WBC Franchise Теофимо Лопес стал самым молодым чемпионом в истории, который завоевал четыре титула чемпиона мира. Он сделал это в 23 года. В своей карьере он не потерпел ни одного поражения при 16 победах.