Любовь по переписке, непростая дружба с Петровым и смерть от туберкулеза. Вспоминаем факты из жизни Ильи Ильфа

Источник материала: Tut.by

Чувство юмора — прекрасное человеческое качество. А чувство юмора нашего героя — настоящий дар Вселенной, настолько оно было прекрасным. Шутки, написанные им, не устаревают столетие спустя, а сюжет книг неизменно остается источником вдохновения для театральных и кинорежиссеров. В октябре мы празднуем день рождения Ильи Ильфа — легендарного автора-сатирика родом из начала ХХ века, автора дилогии о приключениях Остапа Бендера. Вспоминаем биографию этого неординарного человека.

Начнем с того, что имя Илья Арнольдович Ильф — чистой воды выдумка. Писателя звали Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг. Он родился в Одессе в 1897 году в семье Арье и Миндль Файнзильбергов. Отец служил в банке и мечтал о такой же карьере для своих сыновей (их было аж четверо). Но что-то пошло не так. Сначала старшенький Саул отучился (весьма недешево для отца) в коммерческом училище, после чего взял псевдоним Сандро Фазини и стал художником-кубистом, а не бухгалтером. Мойше-Арон — второй по старшинству — окончил то же училище (даже с отличием), но карьере экономиста также предпочел работу живописца, назвавшись Ми-Фа.

Пришел черед учить Иехила. Разочарованный в старших детях отец отважился профинансировать его обучение в бюджетном ремесленном училище. Будущий сатирик выучился. И даже за несколько лет прошел трудовой путь от токаря до мастера кукольной мастерской. Потом случилась всеобщая мобилизация в 1919-м году и молодой человек ушел в армию.

«Я знал страх смерти, но молчал, боялся молча и не просил помощи. Я помню себя лежащим в пшенице. Солнце палило в затылок, голову нельзя было повернуть, чтобы не увидеть того, чего так боишься».

После 1919 года Иехил-Илья засел было за бухгалтерию финотдела губернской продкомиссии, но потом плюнул и вступил в одесский «Коллектив поэтов», официально став Ильей Ильфом.

— Однажды появился у нас Ильф. Он пришел с презрительным выражением на лице, но глаза его смеялись, и ясно было, что презрительность эта наигранна. Он как бы говорил нам: я очень уважаю вас, но не думайте, что я пришел к вам не как равный к равным, и вообще, не надо быть слишком высокого мнения о себе — ни вам, ни мне, потому что, какими бы мы ни были замечательными людьми, есть люди гораздо более замечательные, чем мы, неизмеримо более замечательные, и не нужно поэтому заноситься, — вспоминал о его первом появлении член этого же коллектива писатель Юрий Олеша.

Слева направо: Михаил Файнзильберг (старший брат Ильи Ильфа) — художник-график и фотограф; Борис Левин — писатель и журналист, автор повести "Жили два товарища"; Ева Левина-Розенгольц — художник-график; Мария Ильф; Евгений Петров; Илья Ильф; Александр Козачинский — писатель, автор «Зелёного фургона».

Отец новоявленного литератора рвал и метал. Оказалось, парень всегда обожал читать художественную литературу и мечтал сам однажды стать автором. Забегая вперед, нужно сказать, что надежды Файнзильберга-старшего реализует самый младший, который стал топографом. А полученный опыт на последнем месте работы таки пригодится Иехилу-Илье, когда он будет описывать контору «Геркулес», в которой служил подпольный миллионер в «Золотом теленке».

В 1923-м, поняв, что Одесса становится тесноватой для его амбиций, Ильф перебирается в Москву. По протекции уже знаменитого земляка Валентина Катаева он устраивается в газету «Гудок» на обработку писем рабкоров для четвертой полосы. Всего три недели понадобилось Илье Ильфу, чтобы превратить эту непопулярную рубрику во всеми читаемую и цитируемую страницу. Заметки рабкоров с его легкой руки превращались в едкие фельетоны, которые обожала вся Москва.

В «Гудке» он знакомится с Бабелем, Булгаковым, а также со своим знаменитым будущим соавтором — Евгением Катаевым (Петровым — по псевдониму, т. к. не хотел прямых ассоциаций с братом Валентином). И тут как раз-таки Валентин Катаев делает Ильфу и Петрову интересное предложение:

— Я буду Дюма-отцом, а вы будете моими неграми. Я вам буду давать темы, вы будете писать романы, а я их потом буду править. Есть отличная тема — стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти. Чем не авантюрный роман?