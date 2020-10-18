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Тихановская встретилась с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии

18.10.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела встречу с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарсом Ринкевичсом, Линасом Линкявичюсом и Урмасом Рейнсалу.

Тихановская встретилась с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии

Как сообщается в телеграм-канале белорусского политика, «важной темой обсуждения был Народный Ультиматум»: «Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться».

Тихановская поблагодарила представителей этих балтийских стран за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций.

На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования в знак протеста против репрессий по отношению к спортсменам чемпионата мира по хоккею, который запланирован в следующем году в Минске и Риге в Минске.

Также министры заявили, что ожидают доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси. Тогда они смогут начать работу в направлении преследования всех, кто был причастен к насилию.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела встречу с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарсом Ринкевичсом, Линасом Линкявичюсом и Урмасом...
 
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