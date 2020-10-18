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Тихановская встретилась с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела встречу с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарсом Ринкевичсом, Линасом Линкявичюсом и Урмасом Рейнсалу.
Как сообщается в телеграм-канале белорусского политика, «важной темой обсуждения был Народный Ультиматум»: «Министры поддержали продолжение давления на режим в Беларуси и отметили, что санкции с их стороны будут усиливаться».
Тихановская поблагодарила представителей этих балтийских стран за то, что их страны уже ввели свой расширенный список санкций.
На встрече обсуждался вопрос переноса или бойкотирования в знак протеста против репрессий по отношению к спортсменам чемпионата мира по хоккею, который запланирован в следующем году в Минске и Риге в Минске.
Также министры заявили, что ожидают доклад ОБСЕ о пытках в Беларуси. Тогда они смогут начать работу в направлении преследования всех, кто был причастен к насилию.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела встречу с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии Эдгарсом Ринкевичсом, Линасом Линкявичюсом и Урмасом...
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