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«Наказание приближается и трибунал ждет всех виновных»

18.10.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Италии накануне прошли акции в поддержку Беларуси.

«Наказание приближается и трибунал ждет всех виновных»

 

«Наказание приближается и трибунал ждет всех виновных»

 

«Наказание приближается и трибунал ждет всех виновных»

Так, в Неаполе и Мессине девушки проявили солидарность с Женским маршем, который состоялся в Минске в субботу, 17 октября.

«Белорусы, мы едины и неразделимы! Верьте, наказание приближается и трибунал ждет всех виноватых», — приводит «Радыё Свабода» слова поддержки итальянок.

 
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В Италии накануне прошли акции в поддержку Беларуси.  
 
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