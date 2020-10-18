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«Наказание приближается и трибунал ждет всех виновных»
Источник материала: Навiны
В Италии накануне прошли акции в поддержку Беларуси.
Так, в Неаполе и Мессине девушки проявили солидарность с Женским маршем, который состоялся в Минске в субботу, 17 октября.
«Белорусы, мы едины и неразделимы! Верьте, наказание приближается и трибунал ждет всех виноватых», — приводит
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В Италии накануне прошли акции в поддержку Беларуси.
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