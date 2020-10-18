В «Каскаде» подняли огромный флаг, но очень быстро приехали люди с болгарками

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в ЖК «Каскад» в Минске снова подняли бело-красно-белый флаг — на этот раз просто-таки впечатляющих размеров. И так же впечатляюще быстро к жилому комплексу подъехали микроавтобусы без опознавательных знаков, появились люди с болгарками.

В Telegram-канале «КАСКАД Live» есть информация о флаге, который подняли сегодня. Утверждается, что флаг имеет размер 71×36 метров, а его площадь составляет 2556 квадратных метров.

«Из-за гигантских размеров он запутался при навеске. Но даже в запутанном виде его размеры впечатляют», — говорится в сообщении.





Практически одновременно с известием о поднятии такого флага читатели сообщили Onliner, что в ЖК «Каскад» замечены микроавтобусы без опознавательных знаков.

— Новый флаг уже снимают. Вышек МЧС нет, срезают болгарками с крыши, — рассказал наш читатель.

Через некоторое время он подтвердил: флаг срезали.

— Срезали, но люди затянули флаг в квартиру через окно, — сообщил очевидец корреспонденту Onliner.



