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В «Каскаде» подняли огромный флаг, но очень быстро приехали люди с болгарками
Источник материала: Onliner
Сегодня утром в ЖК «Каскад» в Минске снова подняли бело-красно-белый флаг — на этот раз просто-таки впечатляющих размеров. И так же впечатляюще быстро к жилому комплексу подъехали микроавтобусы без опознавательных знаков, появились люди с болгарками.
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«Из-за гигантских размеров он запутался при навеске. Но даже в запутанном виде его размеры впечатляют», — говорится в сообщении.
Практически одновременно с известием о поднятии такого флага читатели сообщили Onliner, что в ЖК «Каскад» замечены микроавтобусы без опознавательных знаков.
— Новый флаг уже снимают. Вышек МЧС нет, срезают болгарками с крыши, — рассказал наш читатель.
Через некоторое время он подтвердил: флаг срезали.
— Срезали, но люди затянули флаг в квартиру через окно, — сообщил очевидец корреспонденту Onliner.
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Сегодня утром в ЖК «Каскад» в Минске снова подняли бело-красно-белый флаг — на этот раз просто-таки впечатляющих размеров. И так же впечатляюще быстро к жилому...
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