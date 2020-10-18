Адвокат Илья Салей вышел из застенков КГБ

Источник материала: Ежедневник

Власти освободили еще одного политзаключенного, который присутствовал на встрече с Александром Лукашенко в Следственном изоляторе КГБ.

Как пишет tut.by, информацию об освобождении Ильи подтвердили соседи, которые видели, как он приблизительно в 19.00 возвращался домой с большой сумкой и в сопровождении родителей. Известно также. что несколько позже, в 23.00 к нему в квартиру с проверкой приходили правоохранители.

Таким образом, можно предположить, что арестованному ранее адвокату изменили меру пресечения.

Напомним, что Илья Салей был задержан 9 сентября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). 12 сентября ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Илья Салей был в числе участников встречи с Александром Лукашенко, которая прошла в СИЗО КГБ, после которой, собственно, и началось постепенное освобождение политзаключенных. НА волю вышли уже бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, главный бухгалтер этой компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап.