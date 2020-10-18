ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокат Илья Салей вышел из застенков КГБ

18.10.2020 10:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Власти освободили еще одного политзаключенного, который присутствовал на встрече с Александром Лукашенко в Следственном изоляторе КГБ.

Как пишет tut.by, информацию об освобождении Ильи подтвердили соседи, которые видели, как он приблизительно в 19.00 возвращался домой с большой сумкой и в сопровождении родителей. Известно также. что несколько позже, в 23.00 к нему в квартиру с проверкой приходили правоохранители.

Таким образом, можно предположить, что арестованному ранее адвокату изменили меру пресечения.

Напомним, что Илья Салей был задержан 9 сентября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). 12 сентября ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Илья Салей был в числе участников встречи с Александром Лукашенко, которая прошла в СИЗО КГБ, после которой, собственно, и началось постепенное освобождение политзаключенных. НА волю вышли уже бизнесмен Юрий Воскресенский и директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, главный бухгалтер этой компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти освободили еще одного политзаключенного, который присутствовал на встрече с Александром Лукашенко в Следственном изоляторе КГБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская встретилась с главами МИД Латвии, Литвы и Эстонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.10.2020
Mir24.TV Belarus
18.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика