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Азербайджан и Армения продолжили войну сразу после перемирия

18.10.2020 10:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе спустя считанные минуты после вступления в силу договоренностей прекратить огонь.

Азербайджанская сторона "вела артиллерийский обстрел в северном направлении" на протяжении более 2,5 часа и "ракетный обстрел в южном направлении" на протяжении 25 минут, написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в воскресенье, 18 октября, в Twitter, передает DW.

В свою очередь Азербайджан заявил о грубом нарушении перемирия со стороны Армении. "Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 00.00 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение", - говорится в сообщении военного ведомства. По его данным, в ночь на воскресенье армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз.

"Наши подразделения приняли адекватные ответные меры. Войска осуществляют соответствующую деятельность на выгодных рубежах, значительных высотах и позициях по всему фронту", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Чуть позже оборонное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявило, что вооруженные силы Азербайджана утром в воскресенье, перешли в наступление на южном направлении фронта.

"Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. К 07:20, с использованием артиллерийского огня, противник предпринял наступление на южном направлении (Худаферинское водохранилище, граница с Ираном) с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери, есть погибшие и раненые", - цитирует сообщение ведомства агентство "Интерфакс".

В субботу вечером министерства иностранных дел обоих государств ранее в одинаковых заявлениях сообщили о новом перемирии, вступающем в силу с 00.00 часов по местному времени 18 октября (23.00 мск 17 октября). Решение было принято "следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года", говорилось в документах внешнеполитических ведомств.

 
 
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Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе спустя считанные минуты после вступления в силу договоренностей...
 
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