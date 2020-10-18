С сентября почти 800 белорусских ИТ-специалистов переехали в Польшу

Источник материала: АФН

С момента запуска Польшей в сентябре программы «Польша. Business Harbour» ею для переезда воспользовались почти 800 белорусских специалистов.

Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на Telix.pl.

«Визы выданы 790 белорусским специалистам», - сообщила представитель Польского агентства инвестиций и торговли Моника Гжеляк.

По ее словам, в настоящий момент Польское агентство инвестиций и торговли продолжает оказывать непосредственные услуги 22 IT-компаниям, которые рассматривают возможность переезда из Беларуси.

«Это иностранные инвесторы в Беларуси, компании с капиталом из разных стран, которые когда-то решили инвестировать в Беларусь, но ситуация заставила их изменить позицию. Эти компании, например, рассматривали предложения Украины, Латвии и Литвы, но тем не менее мы смогли привлечь их в Польшу», — сказала Моника.

Она признала, что развитию программы в последнее время мешает вынужденное сокращение польского дипломатического персонала в Беларуси, но Польша и дальше работает над привлечением ИТ-специалистов из Беларуси.

С начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехали уже около 1,2 тысячи белорусских IT-специалистов.