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Фотофакт: В Витебске выпал первый снег
Источник материала: Партизан
В Витебске в ночь с 17 на 18 октября выпал первый снег. Фотокорреспондент
По прогнозу синоптиков, днем 18 октября ожидается до +5 градусов, без осадков. Вечером возможен дождь.
В начале новой недели тоже пока еще не будет заморозков: и ночью, и днем на термометре плюсовые температуры.
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В Витебске в ночь с 17 на 18 октября выпал первый снег. Фотокорреспондент "ННВ" утром в воскресенье снял, как выглядят заснеженные улицы.
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