Белорус спросил у властей, как вешать белье и можно ли высаживать на клумбе белые и красные цветы. И ему ответили

Вопросы к райисполкому и ЖКХ

Одно письмо случчанин адресовал Наталье Чернушевич, заместителю председателя Слуцкого райисполкома, и Николаю Воронько, директору ЖКХ. В нем он попросил дать разъяснения касательно использования белого и красного цвета, а также сочетания этих цветов в произвольном порядке, со ссылкой на действующее законодательство Республики Беларусь, пишет Onliner.by. Также он попросил дать конкретные ссылки на законодательные акты, если что-то из перечисленного запрещено:





Существуют ли ограничения по сочетанию белого и красного цвета в одежде.





Возможно ли после стирки красную простыню вешать для сушки на балконе между белыми простынями.





Возможно ли при проведении внутридворового субботника жителям дома красить лавочки, ограждающие конструкции и другие потерявшие эстетический вид металлические и деревянные изделия в красный, белый и другие цвета, а также использовать красные, белые и другие ленточки для украшения своего двора.





Возможно ли использование белого, красного цвета и их сочетаний при покраске фасадов частных домов.





Разрешено ли высаживать на клумбах цветы белого и красного цветов.





Разрешено ли украшать транспортные средства на свадьбе цветами, шариками и лентами белого и красного цвета.





Ответ ЖКХ





Слуцкое ЖКХ ответило на 3-й и 5-й вопросы из обращения (про внутридворовой субботник и про клумбы). В организации пояснили, что во время субботника скамейки и другие архитектурные формы можно красить в любые цвета, однако выбор цветового решения должен соответствовать внешнему облику здания и малых архитектурных форм, расположенных на придомовой территории, а также подлежит согласованию с организацией, обслуживающей жилищный фонд. А вот использовать ленточки для украшения дворов многоэтажных домов нежелательно, «так как это приведет к засорению территорий». В ответе ведомство ссылается на постановление Совета министров №1087 «Об утверждении правил благоустройства и содержания населенных пунктов».





Ответ ЖКХ на вопрос про клумбы: «Цветочно-декоративное оформление на клумбах города осуществляется по схемам, согласованным с главным архитектором Слуцкого районного исполнительного комитета».





Вопросы №1, 2, 4 и 6 ЖКХ оставило без рассмотрения по существу, так как они «не относятся к компетенции предприятия». Это вопросы про одежду, белье, покраску частных домов и украшения на свадьбах.





Вопрос к милиции





Следующее письмо случчанин адресовал Александру Голикову, чальнику РОВД,Василию Жицкому, прокурору Слуцкого района, и Алексею Годунову, начальнику Следственного комитета Слуцкого района.





Он пишет: «В связи с тем, что правоохранительные органы в настоящее время производят задержание граждан находясь в масках, без опознавательных знаков, не представляясь и не предъявляя служебных удостоверений, есть опасения, что так же могут действовать злоумышленники для похищения людей с преступными целями. Опасаясь за собственную жизнь, жизни своих родных и жизни сограждан, прошу разъяснить:





Как действовать гражданам, которые стали свидетелями таких действий со стороны неизвестных лиц, чтобы не нарушить действующее законодательство Республики Беларусь?





Как отличить представителей правоохранительных органов от бандитов?





Могут ли граждане каким-то образом защитить себя и людей, которых похищают?





Возможно ли блокирование таких лиц (до приезда сотрудников милиции в форменной одежде и с знаками отличия для дальнейшего разбирательства), применение к ним разрешенных средств самообороны с целью предотвращения противоправных действий?





Ответы из прокуратуры и милиции

Прокуратура Слуцкого района ответила на письмо. Прокурор разъяснил со ссылками на законы, в каких случаях сотрудники внутренних дел имеют право задерживать людей, куда обращаться в случае, если сотрудники внутренних дел совершают противоправные действия. Также он разъяснил право граждан на необходимую самооборону и право граждан захватить и принудительно доставить в органы внутренних дел лицо, застигнутое на месте преступления.





На обращение ответил и начальник милиции. Вот выдержка из ответа:





«/…/ Вы указываете на осуществляемые задержания сотрудниками органов внутренних дел граждан, вероятно, нарушающих общественный порядок. В своем заявлении вы сообщаете, что опасаетесь за свою жизнь, просите разъяснить, как действовать гражданам, которые стали свидетелями таких действий.





С целью исключения вашего присутствия в указанной выше обстановке разъясняем о запрете посещения несанкционированных массовых мероприятий. /…/ В случае установления вами противоправных действий со стороны неустановленных лиц рекомендуем незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по тел. 102».