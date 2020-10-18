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Гуманитарная виза в Польшу: ответы на ключевые вопросы
Источник материала: Партизан
Белорусский дом в Варшаве вместе с польским юристом подготовил большую статью о гуманитарных визах в Польшу.
В статье вы найдете ответы на вопросы:
При каких обстоятельствах гражданин Беларуси может получить гуманитарную визу?
Можно ли продлить срок действия гуманитарной визы?
Эта информация будет полезна всем тем, кто вынужден быстро покинуть территорию Беларуси и ненадолго задержаться в Польше. Вся информация о гуманитарных визах
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Белорусский дом в Варшаве вместе с польским юристом подготовил большую статью о гуманитарных визах в Польшу.
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