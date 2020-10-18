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Латынина: Путин ненавидит Лукашенко. Но...
Источник материала: Партизан
Известная российская журналистка Юлия Латынина высказалась о треугольнике Кремль-Лукашенко-силовики.
— Когда ты ходишь с цветочками против Чингисхана, Чингисхан оказывается очень обрадован, — рассуждает Юлия Латынина на
После чего белорусский народ был бы вечно благодарен Кремлю, а на выборах мог бы победить какой-нибудь Бабарико совершенно запросто.
Так выбрали самую удивительную форму: поддерживать того самого батьку, который всегда Россию кидал. И я совершенно не сомневаюсь, что он Россию кинет и в следующий раз.
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Известная российская журналистка Юлия Латынина высказалась о треугольнике Кремль-Лукашенко-силовики.
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