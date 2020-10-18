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Латынина: Путин ненавидит Лукашенко. Но...

18.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная российская журналистка Юлия Латынина высказалась о треугольнике Кремль-Лукашенко-силовики.



— Когда ты ходишь с цветочками против Чингисхана, Чингисхан оказывается очень обрадован, — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. — Но я сейчас говорю не о белорусах, я говорю о политике Москвы, которая в тот момент, когда трон под батькой зашатался, а батька все время кидает и Кремль и Путина и Россию, и известно просто, что Путин ненавидит батьку, и у батьки осталась единственная опора — силовики, и было самое простое: дать понять белорусским силовикам, что Россия не будет поддерживать батьку, после чего они бы побежали.

После чего белорусский народ был бы вечно благодарен Кремлю, а на выборах мог бы победить какой-нибудь Бабарико совершенно запросто.

Так выбрали самую удивительную форму: поддерживать того самого батьку, который всегда Россию кидал. И я совершенно не сомневаюсь, что он Россию кинет и в следующий раз.
 
 
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Известная российская журналистка Юлия Латынина высказалась о треугольнике Кремль-Лукашенко-силовики.
 
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