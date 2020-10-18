







Большая часть сети на данный момент — это магазины «Копеечка» (381 точка в реестре). Их можно отнести к категории бюджетных магазинов «у дома».





Таким образом, сейчас разворачивается конкуренция с похожим проектом «Евроторга» «Хит!». При этом он пока уступает «Копеечке»: имеет примерно 270 точек по стране. Но «Хит!», в отличие от доброномовского проекта, разделен на разные типы магазинов: «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс».



