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«Доброном» перевел большую часть сети в формат "у дома"

18.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЗАО «Доброном», которое управляет одноименной сетью магазинов, продолжает развивать параллельный бренд «Копеечка». С начала октября в реестре появилось пять новых точек. Вся сеть ЗАО (и «Доброном», и «Копеечка») насчитывает уже 556 магазинов.



Большая часть сети на данный момент — это магазины  «Копеечка» (381 точка в реестре). Их можно отнести к категории бюджетных магазинов «у дома».

Таким образом, сейчас разворачивается конкуренция с похожим проектом «Евроторга» «Хит!». При этом он пока уступает «Копеечке»: имеет примерно 270 точек по стране. Но «Хит!», в отличие от доброномовского проекта, разделен на разные типы магазинов: «Хит! Стандарт» и «Хит! Экспресс».
 
 
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ЗАО «Доброном», которое управляет одноименной сетью магазинов, продолжает развивать параллельный бренд «Копеечка». С начала октября в реестре появилось пять...
 
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