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На границе произошел транспортный коллапс

18.10.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большое количество грузовиков скопилось в пунктах пропуска со странами Евросоюза.

На границе произошел транспортный коллапс

Своего выезда в Литву ожидает более 530 фур:

  • «Каменный Лог» — более 170;
  • «Привалка» — более 160;
  • «Бенякони» — более 110;
  • «Котловка» — более 90.

Забиты большегрузами и оба перехода на латвийском направлении — более 160:

  • «Григоровщина» — более 80;
  • «Урбаны» — более 80.

Чуть меньше фур пытается выехать в Польшу — более 120:

  • «Брузги» — более 60;
  • «Берестовица» — более 30;
  • «Козловичи» — более 30.
 
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Большое количество грузовиков скопилось в пунктах пропуска со странами Евросоюза.
 
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