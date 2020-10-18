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На границе произошел транспортный коллапс
Источник материала: Навiны
Большое количество грузовиков скопилось в пунктах пропуска со странами Евросоюза.
Своего выезда в Литву ожидает более 530 фур:
Забиты большегрузами и оба перехода на латвийском направлении — более 160:
Чуть меньше фур пытается выехать в Польшу — более 120:
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Большое количество грузовиков скопилось в пунктах пропуска со странами Евросоюза.
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