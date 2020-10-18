На границе произошел транспортный коллапс

Большое количество грузовиков скопилось в пунктах пропуска со странами Евросоюза.





Своего выезда в Литву ожидает более 530 фур:

«Каменный Лог» — более 170;

«Привалка» — более 160;

«Бенякони» — более 110;

«Котловка» — более 90.

Забиты большегрузами и оба перехода на латвийском направлении — более 160:

«Григоровщина» — более 80;

«Урбаны» — более 80.

Чуть меньше фур пытается выехать в Польшу — более 120: