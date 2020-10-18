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Под Минском в монастыре горело общежитие
Источник материала: Навiны
Пожар возник сегодня ночью в здании общежития на территории Свято-Елисаветинского монастыря (деревня Нелидовичи, Минский район).
Как сообщается, работниками МЧС из комнат на первом этаже спасены две пенсионерки (83 и 90 лет). Обе являются инвалидами 1-й группы (опорно-двигательный аппарат).
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Пожар возник сегодня ночью в здании общежития на территории Свято-Елисаветинского монастыря (деревня Нелидовичи, Минский район).
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