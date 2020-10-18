Фотофакт: в Витебске выпал первый снег

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 18 окт – Sputnik. Первый снег выпал в Витебске, несмотря на плюсовую температуру за окном, передает корреспондент Sputnik.

Как сообщили читатели, снег начал идти еще ночью и продолжается к 10 утра.

По прогнозам синоптиков, снежный покров будет небольшим и недолговечным, поскольку температура воздуха достигает +2 градусов по Цельсию, а к середине недели воздух прогреется до 13 градусов тепла.

В течение последних нескольких лет первый снег традиционно выпадает в Витебске в октябре, но затем быстро тает. В прошлом году снег выпал 7 октября, но также продержался недолго.

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