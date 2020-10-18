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Фотофакт: в Витебске выпал первый снег
18.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 18 окт – Sputnik. Первый снег выпал в Витебске, несмотря на плюсовую температуру за окном, передает корреспондент Sputnik.
Как сообщили читатели, снег начал идти еще ночью и продолжается к 10 утра.
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По прогнозам синоптиков, снежный покров будет небольшим и недолговечным, поскольку температура воздуха достигает +2 градусов по Цельсию, а к середине недели воздух прогреется до 13 градусов тепла.
В течение последних нескольких лет первый снег традиционно выпадает в Витебске в октябре, но затем быстро тает. В прошлом году снег выпал 7 октября, но также продержался недолго.
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Как отмечают синоптики, снег пролежит недолго и вскоре растает, а к середине недели снова ожидается небольшое потепление.
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