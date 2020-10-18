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"Страхи/Ошибки": конфликты с соседями
18.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как обсудить проблему мирно? И зачем дружить с бабушкой у подъезда, хмурым мужчиной с пятого этажа и знать клички всех собак, хозяева которых живут в вашем доме?
© Sputnik / Алексей Майшев
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, как правильно дружить с соседями и создавать общие традиции.
1:30 ― здороваться с соседями обязательно?
3:15 ― надо ли дружить с соседями и есть ли в этом какая-то психологическая потребность — общаться с людьми, с которыми живешь рядом?
5:00 ― "пригласить на день рождения, спросить табуретку": почему сейчас все сложно с формированием соседского комьюнити?
8:45 ― разбираем частые проблемы: громкая музыка сверху и мусор на лестничной площадке;
15:00 ― как вести себя в домовом чате, чтобы не переругаться?
16:30 ― с чего начать, если хочется создать соседское комьюнити?
17:50 ― иерархия в соседском сообществе: кто становится лидером и как его поставить на место;
21:00 ― "мы делаем ремонт": когда источник шума это вы;
25:15 ― как себя вести с соседями, если общаться с ними совсем не хочется?
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