|
"А как мы жить будем?!" Что в Большевике говорят про протесты и забастовки
18.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Агрогородок Большевик находится в 15 минутах езды на машине от Минска – эпицентра протестных настроений в Беларуси. Sputnik Беларусь узнал у местных жителей, затронули ли их агрогородок митинги и забастовки.
© Sputnik / Виктор Толочко
Большевики утверждают, что если кто-то из местных и желает поучаствовать в протестах, то отправляется на выходные в Минск. В самом же поселке "тихо", а местная молодежь хоть по вечерам и собирается небольшими компаниями, но лишь "мажет стенки" протестной символикой и развешивает бчб-ленты кругом.
Главное предприятие городка ОАО "1-ую Минскую птицефабрику" забастовки обошли стороной.
"А как мы жить будем? Если будем бастовать, зарплату получать не будем", - говорит один из большевиков.
Подробнее о том, как большевики относятся к протестам и забастовкам в Беларуси – смотрите в нашем видео.
В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, на которых по данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти результаты и призвала граждан к уличным протестам, а предприятия страны – к забастовкам. На ряде заводов были образованы стачечные комитеты, но полномасштабная забастовка не состоялась. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заразил ли Минск протестными настроениями близлежащие населенные пункты – выяснила съемочная группа Sputnik Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)