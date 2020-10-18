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"А как мы жить будем?!" Что в Большевике говорят про протесты и забастовки

18.10.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Агрогородок Большевик находится в 15 минутах езды на машине от Минска – эпицентра протестных настроений в Беларуси. Sputnik Беларусь узнал у местных жителей, затронули ли их агрогородок митинги и забастовки. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Начальник ГУВД Минска: костяк протестующих составляет молодежь

Большевики утверждают, что если кто-то из местных и желает поучаствовать в протестах, то отправляется на выходные в Минск. В самом же поселке "тихо", а местная молодежь хоть по вечерам и собирается небольшими компаниями, но лишь "мажет стенки" протестной символикой и развешивает бчб-ленты кругом.

Главное предприятие городка ОАО "1-ую Минскую птицефабрику" забастовки обошли стороной.

"А как мы жить будем? Если будем бастовать, зарплату получать не будем", - говорит один из большевиков.

Подробнее о том, как большевики относятся к протестам и забастовкам в Беларуси – смотрите в нашем видео.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы, на которых по данным ЦИК победу одержал Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать эти результаты и призвала граждан к уличным протестам, а предприятия страны – к забастовкам. На ряде заводов были образованы стачечные комитеты, но полномасштабная забастовка не состоялась. Сейчас белорусские государственные предприятия работают в обычном режиме.

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Теги: Минск
 
 
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